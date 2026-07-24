Nacrt uredbe je već sastavljen, ali konačnu odluku će doneti zamenik premijera Aleksandar Novak, rekao je jedan od izvora, prema izveštaju Interfaksa. Drugi izvor je rekao da je odluka "de fakto (već) doneta".

Očekuje se da će zabrana izvoza dizela za trgovce biti produžena za šest meseci, do kraja januara sledeće godine.

Vlada takođe razmatra produženje zabrane izvoza benzina, takođe do kraja januara 2027. Ruska novinska agencija TASS takođe je izvestila o vladinim razgovorima o produženju zabrane izvoza dizela i benzina, pozivajući se na neimenovane izvore iz industrije.

Rusija je zabranila izvoz dizela do kraja jula ranije ovog meseca, navodeći da joj je prioritet snabdevanje domaćeg tržišta tokom žetve, sa smanjenim kapacitetom prerade zbog ukrajinskih napada.

"U vezi sa prošlonedeljnom odlukom (od 10. jula - op. red.) ruske vlade da zabrani izvoz dizela, to gorivo se sada isporučuje na domaće tržište. Regionima će biti isporučene potrebne količine za podršku poljoprivrednim proizvođačima u sezoni žetve", rekao je Novak tim povodom u emisiji televizije Vesti, navodi TASS.

Do odluke od 10. jula, zabrana izvoza dizela važila je samo za trgovce, a zatim je proširena i na proizvođače, uz napomenu vlade da su jedini izuzeci isporuke po međuvladinim sporazumima, piše tportal.

Do sada je Moskva takve aranžmane sklapala sa članicama Evroazijske ekonomske unije, Belorusijom, Kirgistanom, Kazahstanom i Jermenijom, kao i sa Mongolijom i Uzbekistanom.

Početkom juna, Rusija je takođe zabranila izvoz kerozina do kraja novembra ove godine.

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