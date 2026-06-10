Danska je donela jednu od najradikalnijih promena u svojoj savremenoj administrativnoj istoriji - ukinuto je tradicionalno Ministarstvo poljoprivrede, a uveden novi resor koji će biti usmeren na zaštitu prirode i dobrobit životinja.

Ova odluka deo je šireg programa vlade premijerke Mete Frederiksen i predstavlja potpuni zaokret u načinu na koji država pristupa agrarnoj politici.

Šta se menja?

Umesto jednog centralnog ministarstva koje je decenijama upravljalo poljoprivredom, njegove nadležnosti sada su raspodeljene, dok novi resor preuzima ključnu ulogu u očuvanju prirodnih resursa i zaštiti životne sredine.

Fokus nove politike biće na strožim standardima u stočarstvu, zaštiti pijaće vode i smanjenju zagađenja, posebno nitrata u zemljištu i podzemnim vodama.

Dobrobit životinja u centru politike

Jedan od glavnih ciljeva reforme jeste unapređenje uslova u kojima se gaje životinje, naročito u intenzivnoj stočarskoj proizvodnji, po kojoj je Danska globalno poznata.

Takođe, veći uticaj dobiće i lokalne zajednice u odlučivanju o proširenju farmi i poljoprivrednih kapaciteta.

Zašto je odluka važna?

Reforma je usledila nakon višegodišnjih debata u javnosti o uticaju intenzivne poljoprivrede na životnu sredinu, ali i kvalitet pijaće vode.

Ekološka pitanja i zaštita životinja postali su jedna od ključnih tema političkih kampanja, a ankete pokazuju da su stavovi građana imali veliki uticaj na donošenje odluka, prenosi Blic.

Podeljene reakcije

Dok jedni smatraju da Danska ovim potezom postavlja novi evropski standard u zaštiti prirode, poljoprivredni sektor upozorava da bi ovako drastične promene mogle uticati na proizvodnju, konkurentnost i broj radnih mesta.

Bez obzira na podeljena mišljenja, ova odluka označava jedan od najvećih zaokreta u agrarnoj politici jedne evropske zemlje u poslednjim decenijama.

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