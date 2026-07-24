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Horhe se preselio u Srbiju iz Meksika - „Ponovo proživljavam onaj najlepši deo svog života"

Horhe se sa porodicom preselio u Srbiju tokom pandemije 2021. godine.

Autor:  Stanko Stamenković
24.07.2026.10:13
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Horhe se preselio u Srbiju iz Meksika - „Ponovo proživljavam onaj najlepši deo svog života"
Foto: Youtube printscreen/Attic life
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U početku su dolazili samo na odmor, ali su odlučili da ostanu jer su Srbiju doživeli kao mnogo bezbednije mesto za život u poređenju sa Meksikom. Njegova supruga je poreklom iz Bosne i Hercegovine, što je takođe uticalo na njihovu odluku o preseljenju. Horhe ističe opuštenu i sigurnu atmosferu u Srbiji, posebno kada je reč o odgajanju dece, naglašavajući da u Meksiku ljudi moraju stalno da budu na oprezu.

Po dolasku je otvorio teretanu specijalizovanu za časove indoor biciklizma, koji kombinuju energičnu muziku i dinamično vežbanje, stvarajući atmosferu nalik noćnom klubu. Teretana privlači podjednak broj muškaraca i žena, a treninzi su osmišljeni tako da budu istovremeno zabavni i korisni za zdravlje, penosi Jutjub kanal "Attic life".

Sarma, pljeskavica, roštilj

Horhe posebno ceni živahnu atmosferu Beograda, naročito u kraju Dorćol, gde se ljudi druže svakodnevno, za razliku od Meksika, gde se društveni život uglavnom odvija vikendom. Od srpskih specijaliteta najviše voli sarmu, gurmansku pljeskavicu i roštilj, iako mu nedostaju meksički morski plodovi i takosi.

Kaže da su Srbi srdačni i gostoljubivi ljudi, a između srpske i meksičke kulture vidi mnogo sličnosti, pre svega u snažnim porodičnim vrednostima i gostoprimstvu. Osvrnuo se i na česte stereotipe koje ljudi u Srbiji imaju o Meksiku, posebno na povezivanje zemlje sa narko-kartelima, ističući da je to pogrešna slika koju u velikoj meri oblikuju mediji.

Dobra poslovna klima

Kada je reč o poslovanju, Horhe smatra da Srbija pruža velike mogućnosti zahvaljujući razvoju građevinskog i IT sektora. Naglašava da je veoma važno angažovati stručnjake koji mogu pomoći u snalaženju kroz lokalnu administraciju i poreski sistem, pohvalivši kompaniju Be Brain Business Solution zbog podrške koju pruža strancima prilikom preseljenja i pokretanja poslovanja.

Oduševljen je i sportskom kulturom u Srbiji i strašću navijača, što poredi sa Meksikom, gde je mnogo veći akcenat na rekreativnom vežbanju, zdravom načinu života i fitnes zajednicama. Veruje da se Srbija ubrzano razvija i da nudi mnogo prilika, iako smatra da bi stanje javne higijene i problem parkiranja mogli da budu bolji.

Ljubaznost i zajedništvo

Na kraju zaključuje da se u Srbiji oseća kao kod kuće. Posebno mu se dopada osećaj zajedništva, gde se komšije međusobno pozdravljaju i pomažu jedni drugima, što ga podseća na detinjstvo u Meksiku. Upravo spoj poznatog osećaja zajednice i novih životnih iskustava ono je što Srbiju čini idealnim mestom za njegovu porodicu.

„Ponovo proživljavam onaj najlepši deo svog života iz detinjstva, kada su se svi međusobno pozdravljali i bili ljubazni jedni prema drugima“, kaže Horhe, ističući toplinu i zajedništvo koje je pronašao u svom novom domu u Srbiji.

Horhe

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Srbija Meksiko stranac život u Srbiji

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