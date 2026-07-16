Razgovarano je o odluci donetoj na današnjoj sednici Vlade Republike Srbije o dodatnom smanjenju akciza, za ukupno 20 odsto, koja predstavlja jednu od mera usmerenih na očuvanje stabilnosti snabdevanja i zaštitu domaćeg tržišta od negativnih posledica poremećaja u međunarodnim tokovima.

Posebna pažnja posvećena je najnovijem izveštaju agencije "Fič" o kreditnom rejtingu Republike Srbije, koji potvrđuje poverenje međunarodnih finansijskih institucija u odgovornu ekonomsku politiku Srbije i predstavlja dodatnu potvrdu stabilnosti javnih finansija, saopštila je Vlada Srbije.

Razmatrani su i potencijalni rizici na međunarodnim finansijskim tržištima usled nastavka ratnih sukoba, kao i njihov mogući uticaj na tržište energenata i ukupna privredna kretanja.

Tema sastanka bio je i reformski paket od 22 zakona u nadležnosti Ministarstva finansija, koji je upućen Evropskoj komisiji na mišljenje.

Ocenjeno je da taj paket predstavlja važan korak u nastavku reformskog procesa i evropskih integracija Republike Srbije. Prvi potpredsednik Vlade informisao je premijera o dinamici radova i priprema za Specijalizovanu izložbu Ekspo 2027, na kojoj je do sada učešće potvrdilo 140 država i međunarodnih organizacija, što, kako se ističe, predstavlja potvrdu međunarodnog ugleda Srbije i značaja ovog projekta za dalji privredni razvoj zemlje.

Poseban deo razgovora bio je posvećen merama za zaštitu životnog standarda građana. Predsednik Vlade insistirao je na ubrzanju završetka svih neophodnih pravnih radnji kako bi se u najkraćem roku omogućila realizacija programa pomoći najugroženijem stanovništvu, uključujući novčanu podršku i mere za smanjenje cena lekova, koje je najavio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Premijer je istovremeno naložio prvom potpredsedniku Vlade i ministru finansija Siniši Malom da, u koordinaciji sa svim nadležnim institucijama, preduzme sve raspoložive mere kako bi se očuvala stabilnost cena, istakavši da je zaštita životnog standarda građana jedan od najvažnijih prioriteta rada Vlade Srbije. Na sastanku je bilo reči i o nastavku pregovora sa reprezentativnim sindikatima o minimalnoj ceni rada.

Ocenjeno je da je neophodno postići održivo rešenje koje će obezbediti dalji rast zarada, uz očuvanje konkurentnosti privrede i makroekonomske stabilnosti.

Premijer je ocenio da će Vlada Srbije nastaviti da vodi odgovornu ekonomsku politiku, usmerenu na očuvanje finansijske stabilnosti, ubrzanje reformskih procesa, realizaciju razvojnih projekata i unapređenje kvaliteta života svih građana Srbije, navedeno je u saopštenju.

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