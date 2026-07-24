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Grad u Kaliforniji postaje "prestonica robota" - Tesla, Meta i drugi grade budućnost tehnologije

Frimont u Kaliforniji postaje novi centar robotike. Tesla, Meta, Zuks i Ađiliti Robotiks razvijaju humanoidne robote, autonomna vozila i tehnologije budućnosti.

Autor:  Dubravka Jovanović
24.07.2026.15:35
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Grad u Kaliforniji postaje "prestonica robota" - Tesla, Meta i drugi grade budućnost tehnologije
VesnaArt/shutterstock.com
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Dok se pažnja sveta često usmerava ka San Francisku, Palo Altu i San Hozeu, jedan drugi grad u Kaliforniji tiho postaje novo središte razvoja robotike, piše Business insider.

Reč je o Frimontu (Fremont), gradu u istočnom delu Zalivske oblasti, koji je poslednjih godina privukao brojne kompanije iz oblasti robotike, autonomnih vozila i veštačke inteligencije.

Najnoviji znak ove promene je otvaranje novog inženjerskog centra kompanije Adiliti Robotiks (Agility Robotics), gde će se razvijati sposobnosti humanoidnog robota Digit.

Na svečanom otvaranju okupilo se oko 70 ljudi, uključujući zaposlene, rukovodioce i članove upravnog odbora kompanije, kao i lokalne zvaničnike.

Novi objekat prostire se na oko 5.600 kvadratnih metara, a u njemu će raditi gotovo 200 zaposlenih koji će razvijati veštačku inteligenciju i nove veštine za robota koji hoda na dve noge.

"Ovo će biti škola za robote. Ovde učimo robote veštinama", rekao je Džonatan Herst (Jonathan Hurst), suosnivač kompanije Ađiliti Robotiks i njen glavni direktor za robotiku.

Zašto baš Frimont postaje "grad robota"?

Za razliku od tradicionalnih centara Silicijumske doline, Frimont nije poznat po velikim kancelarijama tehnoloških kompanija i startap kulturi. Njegova prednost je nešto drugo - industrijska infrastruktura.

Grad je decenijama bio važan proizvodni centar. Više od 25 godina u njemu se nalazila fabrika NUMMI (Nju Junajted Motor Manjufekturing), zajednički projekat kompanija Dženeral Motors (General Motors) i Tojota (Toyota).

Nakon zatvaranja fabrike 2010. godine, grad nije odlučio da industrijski prostor pretvori u stambene objekte ili kancelarije, već je nastavio da ulaže u proizvodnju.

"Sačuvali smo industrijsko zemljište i odlučili da ostanemo posvećeni proizvodnji", rekao je gradonačelnik Frimonta Raj Salvan (Raj Salwan).

Iste godine kompanija Tesla kupila je bivšu fabriku NUMMI, čime je Frimont zadržao snažnu vezu sa automobilskom industrijom i privukao veliki broj dobavljača.

Tesla, Meta i druge velike kompanije već su u Frimontu

Ađiliti Robotiks nije jedina kompanija koja je prepoznala potencijal ovog grada.

Svoje poslovanje u Frimontu razvijaju i veliki tehnološki igrači:

  • Tesla - koristi grad kao jedan od ključnih centara automobilske proizvodnje i razvoja humanoidnog robota Optimus.
  • Meta - razvija hardverske projekte povezane sa robotikom, virtuelnom i proširenom realnošću.
  • Zuks (Zoox) - kompanija u vlasništvu Amazona razvija autonomna vozila i robotske taksi sisteme.
  • Poni (Pony.ai) - radi na tehnologijama autonomne vožnje.
  • Dordash (DoorDash) - razvija robota za dostavu pod nazivom Dot.

Ove kompanije koriste prednost lokacije jer Frimont kombinuje ono što je robotici najpotrebnije – prostor za testiranje, proizvodnju i pristup stručnjacima iz Silicijumske doline.

Roboti više nisu samo laboratorijski projekti

Razvoj savremenih robota zahteva mnogo više od softvera.

Kompanijama su potrebne velike hale u kojima mašine mogu da se kreću, testiraju i usavršavaju. Upravo zbog toga Frimont postaje važan deo nove faze razvoja veštačke inteligencije - takozvane fizičke veštačke inteligencije, gde algoritmi upravljaju stvarnim mašinama.

Kompanija Dordash u Frimontu razvija svog robota za dostavu Dot u saradnji sa kompanijom Soni Manjufekturing (Sonic Manufacturing).

Njihov cilj je da inženjeri koji razvijaju softver mogu direktno da sarađuju sa timovima koji proizvode i testiraju robote.

Mali startap Eniver Robotiks (Anyware Robotics) takođe je smestio čitavu proizvodnju u jednom objektu u Frimontu, gde se na istom mestu razvija softver i testiraju roboti za skladišta.

Budućnost robotike seli se bliže fabrikama

Kompanija Zuks, koja pripada Amazonu, svoje proizvodne aktivnosti rasporedila je između Frimonta i susednog Hejvorda (Hayward). Tamo se testiraju vozila i sklapaju posebni robotski taksi sistemi.

Meta je takođe otvorila kampus u ovom gradu, fokusiran na razvoj hardvera.

Iako Frimont neće zameniti San Francisko ili Palo Alto kao glavne centre investicija i startapova, njegova uloga postaje drugačija – on postaje mesto gde se ideje iz laboratorija pretvaraju u stvarne proizvode.

Tesla je najavila da bi njena velika proizvodna linija za humanoidnog robota Optimus mogla da bude povezana sa fabrikom u Frimontu.

Adiliti Robotiks će nastaviti proizvodnju robota Digit u svom sedištu u Salemu, ali će novi centar u Frimontu služiti za testiranje i obuku robota.

Investitori žele da vide robote u stvarnom svetu

Trka u razvoju humanoidnih robota sve je intenzivnija. Investitori i kupci više ne žele samo demonstracije i kratke video snimke – žele da vide robote koji mogu da obavljaju stvarne zadatke.

Upravo zato Ađiliti Robotiks smatra da je lokacija u Frimontu važna.

"Više nije dovoljno pokazati samo demonstraciju ili video robota koji nešto radi", rekao je Džonatan Herst.

"Potrebno je da ljudi mogu da dođu i vide robota uživo".

Frimont tako postaje jedno od mesta gde bi mogla da se oblikuje budućnost robotike – grad u kojem se susreću veštačka inteligencija, proizvodnja i humanoidne mašine.

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