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Objavljene nove cene goriva u Srbiji

Objavljene su nove cene goriva u Srbiji. Evrodizel od danas košta 224 dinara, dok je cena benzina 200 dinara po litru. Nove cene važe do 31. jula.

Autor:  Dubravka Jovanović
24.07.2026.12:17
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Objavljene nove cene goriva u Srbiji
alvarog1970/shutterstock.com
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Vozače u Srbiji od danas čekaju nove cene goriva. Evrodizel će na benzinskim stanicama koštati 224 dinara po litru, dok će cena benzina iznositi 200 dinara po litru.

Nove cene stupile su na snagu danas od 15 časova, a važiće do sledećeg petka, 31. jula, kada će biti objavljene nove maksimalne maloprodajne cene.

U odnosu na prethodnu nedelju, i dizel i benzin poskupeli su za po dva dinara po litru.

Nove cene goriva važe do 31. jula

Ministarstvo nadležno za energetiku svake nedelje objavljuje nove maksimalne cene goriva u Srbiji.

Cene se određuju na osnovu kretanja cena sirove nafte na svetskom tržištu, promena kursa dolara, kao i drugih troškova koji utiču na tržište energenata.

Nove cene objavljuju se svakog petka do 15 časova, nakon čega stupaju na snagu na benzinskim stanicama širom zemlje.

Cena nafte utiče na tržište goriva

Na svetskim berzama poslednjih dana beleži se rast cena nafte, što direktno utiče i na cenu goriva u mnogim zemljama.

Cena barela nafte Brent nalazi se na najvišem nivou u poslednjih nekoliko nedelja, dok investitori prate situaciju na globalnom tržištu i geopolitička dešavanja.

Promene cena nafte, posebno kretanje vrednosti dolara, često se brzo odražavaju na maloprodajne cene benzina i dizela.

Vozači ponovo plaćaju više za gorivo

Novo poskupljenje znači da će vozači za pun rezervoar od 50 litara morati da izdvoje:

  • Evrodizel: oko 11.200 dinara
  • Benzin: oko 10.000 dinara

U odnosu na prethodnu cenu, pun rezervoar je sada skuplji za oko 100 dinara.

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Srbija gorivo cene Cene goriva

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