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Ako lekari na pregledu primete ovo, odmah zovu MUP - vozačka dozvola vam se oduzima po hitnom postupku

Gubitak zdravstvene sposobnosti za kamion ili autobus ne znači automatski gubitak B kategorije. Saznajte kada se oduzimaju kategorije u vozačkoj dozvoli i kako se mogu vratiti.

Autor:  Dubravka Jovanović
24.07.2026.15:18
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Ako lekari na pregledu primete ovo, odmah zovu MUP - vozačka dozvola vam se oduzima po hitnom postupku
Anastasija Vujic/shutterstock.com
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Mnogi vozači koji u vozačkoj dozvoli imaju više kategorija pitaju se šta se dešava ukoliko zbog zdravstvenog stanja više ne ispunjavaju uslove za upravljanje kamionom ili autobusom. Odgovor je - gubitak profesionalnih kategorija ne znači automatski da vozač ostaje bez prava da upravlja putničkim automobilom, piše Blic.

Prilikom redovnog produženja vozačke dozvole, sve ranije upisane kategorije ostaju u novom dokumentu, osim ukoliko se naknadno utvrdi da vozač zbog promene zdravstvenog stanja više ne ispunjava uslove za određene kategorije.

Posebna pravila važe za profesionalne vozače sa kategorijama C, D i E, jer su za njih propisani stroži zdravstveni kriterijumi nego za vozače automobila.

Kada zdravstveni problem može dovesti do gubitka kategorije?

Procenu zdravstvene sposobnosti ne donosi MUP, već ovlašćene zdravstvene ustanove i lekari koji obavljaju preglede vozača.

Ukoliko lekar utvrdi da vozač više nije psihofizički sposoban za upravljanje vozilima određene kategorije, zdravstvena ustanova ima obavezu da o tome obavesti Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Prema propisima, obaveštenje mora biti poslato odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od utvrđivanja zdravstvene nesposobnosti.

Nakon toga MUP pokreće odgovarajući postupak i donosi rešenje u skladu sa nalazom lekara.

Koja zdravstvena stanja mogu ugroziti profesionalne kategorije?

Za vozače kamiona i autobusa kriterijumi su stroži zbog odgovornosti i rizika u saobraćaju.

Među zdravstvenim problemima koji mogu dovesti do gubitka profesionalnih kategorija nalaze se:

  • ozbiljna oštećenja vida, poput smanjene oštrine vida, suženog vidnog polja, noćnog slepila ili gubitka dubinskog vida;
  • teža srčana oboljenja, uključujući poremećaje ritma, nekontrolisan visok krvni pritisak, određena stanja nakon infarkta i rizik od iznenadnog gubitka svesti;
  • dijabetes sa povećanim rizikom od hipoglikemije, posebno kod terapija koje mogu izazvati nagli pad šećera u krvi;
  • neurološka oboljenja, poput epilepsije, hroničnih vrtoglavica ili poremećaja sna koji izazivaju dnevnu pospanost;
  • teži psihički poremećaji, terapije koje utiču na sposobnost upravljanja vozilom, kao i zloupotreba alkohola ili psihoaktivnih supstanci.

Šta se dešava ako vozač izgubi C ili D kategoriju?

Ukoliko lekar utvrdi da vozač više nije sposoban za upravljanje kamionom ili autobusom, ali jeste sposoban za vožnju automobila, on ne ostaje bez svih kategorija.

U tom slučaju vozačka dozvola se menja i izdaje se nova dozvola sa kategorijama za koje je vozač zdravstveno sposoban.

Kako navode iz MUP-a, ako je vozač nesposoban za određene kategorije, na primer C ili D, ali ispunjava uslove za B kategoriju, može mu biti izdata nova dozvola koja sadrži samo kategorije za koje ima zdravstvenu sposobnost.

Drugim rečima, vozač može izgubiti pravo da upravlja kamionom ili autobusom, ali i dalje može voziti svoj automobil.

Da li se izgubljene kategorije mogu vratiti?

Oduzimanje profesionalnih kategorija ne mora biti trajno.

Ako vozač kasnije otkloni zdravstvene probleme i novim lekarskim pregledom dokaže da ponovo ispunjava propisane uslove, može podneti zahtev za vraćanje ranije oduzetih kategorija.

U tom slučaju nije potrebno ponovo polagati vozački ispit.

Najvažnije za vozače

Vozačka dozvola se ne gubi automatski zbog same činjenice da vozač ima zdravstveni problem. Ključna je procena da li određeno stanje utiče na bezbedno upravljanje konkretnom kategorijom vozila.

Zato vozači koji imaju više kategorija treba da znaju da se zdravstvena sposobnost posmatra odvojeno za svaku grupu vozila – uslovi za automobil nisu isti kao za kamion ili autobus.

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