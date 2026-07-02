To je jedna od najvećih privatnih investicija u britanski nuklearni sektor, preneo je Gardijan.

Projekat kompanije SGE predviđa izgradnju reaktora snage po 300 megavata, zasnovanih na tehnologiji BWRX-300 koju su razvili američki GE Vernova i japanski Hitachi.

Investicija po reaktoru procenjuje se na između 2,2 i 2,5 milijardi funti (između 2,6 i 2,9 milijardi evra), dok bi ukupni kapacitet bio dovoljan za snabdevanje električnom energijom oko osam miliona domaćinstava tokom više od šest decenija.

Konzorcijum namerava da do naredne godine obezbedi tri lokacije za gradnju, među kojima je, prema medijskim navodima, i lokalitet Oldberi u Glosterširu, a početak rada prvih reaktora planiran je za 2034. godinu.

Projekat će konkurisati programu britanske kompanije Rols-rojs, koja je ranije izabrana za razvoj prve generacije malih modularnih reaktora u zemlji.

Solovov je ocenio da je regulatorni okvir koji je uspostavila britanska vlada otvorio prostor za velika privatna ulaganja u nuklearnu energiju i istakao da će projekat u velikoj meri koristiti britanski lanac dobavljača piše Telegraf Biznis.

Konzorcijum razmatra i razvoj centara za obradu podataka u saradnji sa Gugl klaudom, koji bi koristili električnu energiju proizvedenu u novim nuklearnim postrojenjima.

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