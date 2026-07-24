On je to rekao u intervjuu za ugledni švajcarski list "Veltvohe" (Weltwoche) na pitanje koja mu je trenutno najveća briga i dodao da je taj problem nastao delimično zbog sukoba u Ukrajini, a delimično zbog sukoba u Iranu.

"Za razliku od svih ostalih, verujem da ćemo imati još goru situaciju nakon septembra, što znači da će u roku od dva meseca biti još gore nego danas", rekao je Vučić i pojasnio da veruje da će biti još veća eskalacija rata između Rusije i Ukrajine.

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Upitan zašto to misli on je rekao da je odgovor veoma jednostavan - rat mora da se dobije, a nakon skoro pet godina svi su nervozni, ljudi pate, ljudi umiru svakodnevno.

"U obe prestolnice i u mnogim zapadnim prestolnicama, ljudi na vlasti ne ispunjavaju ono što su zapravo obećali svom narodu. I to je jedini ishod koji možemo da vidimo. U suprotnom, samo odugovlačenje na isti način neće funkcionisati ni za koga. I niko ne želi da izgubi. Svi žele da pobede. I rat se neće završiti pre nego što neko bude imao, ili neko bude ostvario, mnogo veći napredak na bojnom polju nego što je to bio slučaj u poslednje četiri godine", rekao je Vučić.

On je rekao da je Srbija vojno neutralna zemlja, koja nije uključena u taj sukob, ali oseća mnogo ekonomskih posledica i svega ostalog.

"Ali govoreći o eskalaciji, verujem da bi Rusi, mogli da sprovedu veću regrutaciju do kraja septembra, početka oktobra. Ukrajini nije lako da to uradi. Videli ste probleme u Lavovu, u drugim delovima Ukrajine. I na kraju, Rusi, oni imaju neka druga sredstva kako da to eskaliraju. Upitan koliko je pritisak na ruskog predsednika Vladimira Putina u ovom trenutku, on je rekao da je Putin veoma ozbiljan i disciplinovan i da je pravi problem za njega što psihološki i politički nije lako, s obzirom na to da su ukrajinski dronove pogodili rafinerije, što stvara nervozu u društvu. I to, naravno, gura Putina i sve ostale da deluju snažnije, i ne sumnjam u to. Ali nije laka situacija ni za Ukrajince, jer se suočavaju s mnogim podelama unutar svog društva, a istovremeno, ne pobeđuju na bojnom polju", rekao je Vučić.

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Kako je rekao nije lako ni za Ukrajince, jer se suočavaju sa mnogo podela unutar društva, establišmenta, i istovremeno ne pobeđuju na frontu.

"Nije laka situacija oko Konstatinovke, Lemana, Slavljanska. To pokazuje da se niko ne suočava sa lakom situacijom. Onda bi ljudi rekli da je to razlog da imamo pregovore i da se postigne primirje. Ne, to se neće desiti. Neko mora da pobedi. Ne možete zaustaviti rat bez pobedničke ili poražene strane. Niko neće lako da popusti", ocenio je Vučić.

Prema njegovim rečima zbog toga veruje da će se suočiti sa eskalacijom i da će Ukrajinci učiniti sve da eskaliraju svoje napade na rusku teritoriju, jer oni to vide kao veliku psihološku prednost za sebe.

"To prodaju zapadu. Nema bolje vesti za Berlin, Pariz, London nego kada vide da su bombardvane rafinerije u Rusiji ukrajinskim dronvima, kasnije mogu biti bombardovani drugi objekti od većeg značaja za rusku stranu. To znači da ćemo imati još veće probleme", rekao je on.

Dodaje i da na Zapadu postoji eskalacija nerazumevanja da se svakom bombom na Rusiju Moskva približava pregovaračkim stolom, dok odlučnost da se udari jače samo raste.

Komentarišući prošlonedeljni samit Ukrajina - EU u Kijevu kojem je prisustvovao, Vučić je rekao da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pametan momak koji zna šta da kaže, kako da kaže i može prilično dobro da sakrije svoje emocije.

"Bio je dobar, miran dan. Nije bilo problema. Bili su lideri Jugoistočne Evrope, regularna pitanja. Ono što sam ja primetio je da obični ljudi nisu strepeli da pričaju ruski, što me je iznenadilo. Ali oni bi želeli da se zaustavi rat, ali i da vide da se rat zaustavi samo ako pobeđuju. Tačno je to što kažete za Rusiju. Možete da bombardujete šta god hoćete, Kremlj, ali da li će to na kraju prinuditi Rusiju da se preda. Ne, to se neće nikada desiti. Biće još odlučniji da eskaliraju borbu i učine nešto da pobede. To je pogrešna, vrlo pogrešna procena Zapada", rekao je on.

Rekao je i da je ključni razlog zašto nije potpisao deklaraciju iz Kijeva taj što je član 11 podrazumevao formiranje specijalnog suda protiv Rusije.

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"Imamo Povelju UN-a, moramo sve raditi u skladu s rezolucijama UN-a, Poveljom UN-a, to je to. Sve drugo je dolivanje ulja na vatru i može samo dovesti do većih sukoba koje ne želimo", kazao je on.

Podsetio je da je pre dve godine bio potpuno u pravu kada je rekao da će se situacija samo pogoršati. Takođe kaže i da prilikom razgovora sa svetskim liderima, ukoliko nešto i pokuša da kaže odgovore mu "ti si mali momak iz male zemlje, ne treba nam tvoje mišljenje jer smo svi ujedinjeni, svi mislimo isto".

"I zapravo je zabranjeno reći nešto drugačije. Nisu otvorili nijedan klaster na putu Srbije ka EU u poslednjih pet godina samo zbog spoljne politike, odnosno usklađivanja s njihovim deklaracijama protiv Rusije. To je zapravo bio jedini razlog. Onda se pokazuje da morate da budete potpuno poslušni u svemu, inače ste izvan tima. A kada se nešto protivi čak i zdravom razumu, morate se u potpunosti složiti s tim. Ne radi se o tome ko je prekršio međunarodno javno pravo. Znamo ko je to učinio. Znamo ko je izvršio invaziju na drugu zemlju. Ali neko mora da zaustavi rat, neko mora da radi na tome. Ali zbog društvenih mreža, zbog situacije unutar zemalja u Evropi i u mnogim drugim delovima sveta, niko ne želi ništa da učini jer svi misle da je istina na njihovoj strani i da samo ako pobede, to može biti kao preduslov za opstanak Evrope, za napredak Evrope, za napredak sveta i svega ostalog. Niko ne želi da pravi kompromise ni oko čega. Niko. Ni Rusi, ni Ukrajinci, ni Evropljani. A svi žele da pobede, što znači da druga strana mora da izgubi, što se ne događa. I zato rat traje toliko, zato verujem da ćemo se suočiti s eskalacijom", rekao je predsednik Srbije.

Naglašava i da nije siguran da je vreme i na evropskoj strani, kao i da sve tri strane gube, najviše zaraćene frakcije.

"I na kraju, morate da razgovarate sa nekim, a ne možete da namećete svoje uslove drugima. Bolje je razgovarati, bolje je imati dijalog, bolje je imati dobar razgovor između zaraćenih frakcija 10 puta dnevno nego imati još jedan dan rata, koji je toliko destruktivan za obe strane ili za sve strane da ne možemo da verujemo. I ovo je nešto što mora da se promeniti. Ali niko nije spreman da to promeni, i niko to neće promeniti", rekao je Vučić.

Na konstataciju novinara da je on jedan od retkih lidera u Evropi koji je video rat u svojoj zemlji, bombardovanje Beograda i da bi trebalo oštrije da govori onima koji nisu to osetili na svojoj koži, Vučić je rekao da niko to ne želi da sluša, jer svi misle da imaju bolji zdrav razum od drugih.

"Ali danas niko ništa ne želi da sluša. Imaju svoje zadatke, svoje ciljeve, svoje zadatke, i to je to. I niko se ne pomera sa svojih pozicija. I šta god da kažem, koliko je strašno suočiti se s ratom i svim ostalim, vidite da se oni zapravo dive Ukrajincima zbog njihovog otpora Rusima. Svi vole da pričaju o ratu jer veruju da pobeđuju, što je ludo. Ljudi koji umiru, postali su samo broj. A onda vidite oduševljenje kada neki ljudi pričaju o milionu mrtvih Rusa, kao da je to dobra vest, što je potpuno ludo. Ako kažem 'U redu, zaustavite rat', u pravom smislu, oni kažu 'Da, da, Aleksandre, pokušavamo da zaustavimo rat, ali ne pod - i onda podignu glas, 'ali ne pod Putinovim uslovima. Moramo da diktiramo uslove'. Na kraju, ako toliko pričate o ratu, na kraju ćemo imati rat", rekao je Vučić.

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Rekao je i da ne vidi zašto bi Rusija napala Baltičke zemlje, ali da jedna iskra može da zapali rat bilo gde.

"I na kraju vidite da se svi spremaju za rat. Možemo se pretvarati da to ne vidimo, možemo se pretvarati da se to ne dešava, ali se dešava, i svi se pripremaju za rat", rekao je Vučić.

Dodao je i da je prošle nedelje u Francuskoj prisustvovao Danu pada Bastilje ali da je tamo sa svetskim liderima razgovarao o regionu, ali da je Rusija bila gotovo jedina tema.

"I svi su pričali o oružju, svi mi, naoružanju, municiji, svemu. I na kraju, oni veruju da su mnogo jači od Rusije, što govori o broju borbenih aviona, tenkova, svega ostalog, ali oni potcenjuju Ruse, veruju da Putin blefira i da će učiniti sve što može da izbegne upotrebu nuklearnog oružja. Ali na kraju, ako bude potrebno, on će ga upotrebiti. Ne sumnjam u to. On se nikada neće lišiti prava na upotrebu nuklearnog oružja. U suprotnom, bilo bi mu vrlo teško da politički opstane. A ako me pitate da li je to moguće ili ne, jer ljudi danas eruju da se to nikada neće dogoditi, jer će onda odmazda biti okrutna. Kakva odmazda? Ko će baciti bombu, nuklearnu, na Rusiju? Koja će biti zemlja porekla? Ne vidim da bi odgovor mogao da dođe na taj način, ali videćemo. Nakon septembra, Rusija ima izbore tamo, koji se održavaju 20. septembra. Ne odmah nakon toga, ali nekoliko sedmica nakon toga, siguran sam da ćemo videti eskalaciju. On nema drugog izbora. Mi smo sada posmatrači", rekao je Vučić.

Rekao je i da Srbija poštuje Povelju UN i Rezolucije UN, ali da to ne može da kaže za druge u Evropi sem za Slovake, Špance, Rumune, Grke i Kiprane.

"Imperijalne sile, one uvek sve pogrešno procenjuju jer uvek potcenjuju sve. Amerika, Rusija, svi ostali. Kina ne pravi ovakve greške. Previše su strpljive. Uvek su dugoročno orijentisane. Vreme nije važno u smislu u kojem je nama važno. Ali Sjedinjene Američke Države, Evropa, Rusija, one se uvek ponašaju kao imperijalna sila.", rekao je on.

Vučić je rekao i da se trudi da bude realan i vrlo razborit i oprezan, da je to njegov posao i da mora da brine o zemlji i ljudima jer je Srbija u prethodnim ratovima izgubila previše ljudi - u Prvom svetskom ratu 29 odsto našeg ukupnog stanovništva.

"U Drugom svetskom ratu, kao što znate, bili smo jedina antinacistički orijentisana nacija od početka rata i platili smo ogromnu cenu, posebno zapadno od Drine, gde je postojala nacistička marionetka država, nezavisna Hrvatska, gde su Srbi ubijani u velikom, velikom broju u koncentracionom logoru Jasenovac i nekim drugim mestima. I nakon toga, imali smo sve ove ratove tokom 1990-ih, a također i NATO agresiju na Srbiju 1999. godine. Imajući sve ovo na umu, činimo sve što možemo da održimo mir i stabilnost. Znamo šta rat znači politički, ekonomski, i nešto što je od najveće važnosti je koliko ljudi gubimo", rekao je on.

Prema njegovim rečima ne radi se samo o patnji ljudi, već je problem što u budućnosti ne može ništa da se nadoknadi. "I uvek verujem da su dani i dani užasno teških pregovora bolji od jednog dana rata. I nastavićemo da radimo kako bismo održali mir i stabilnost", rekao je Vučić, piše Tanjug.

Rekao je da se u svetu desilo dosta promena i da nema sumnje da ćemo zbog toga biti pogođeni.

"Setite se pre par nedelja kada je (američki predsednik Donald) Tramp potpisao sporazum o primirju sa Irancima, dan kasnije sam rekao da ne verujem u to, jer uzrok rata nije rešen. Rekao sam da ćete da vidite da nema strane koja je pobedila. Iranci će reći da su oni pobedili, Amerikanci isto. To će nas voditi ka nastavku tog rata. I nije bilo potrebno više od sedam do 10 dana, a sada imamo ponovo razarajuće posledice. Zato kažem za Rusiju i Ukrajinu da neko mora da pobedi, neko da izgubi. Isto je sa iranskom krizom. U suprotnom to će trajati mnogo godina. Oba konflkta", zaključio je Vučić.

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