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Svet

Borba za teritoriju na Mesecu već traje

Više od 50 godina, slika zastave zabodene na Mesecu simbolizovala je mir i zajedničko ljudsko dostignuće. 

Autor:  Stanko Stamenković
22.06.2026.13:56
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Borba za teritoriju na Mesecu već traje
Foto: muratart / Shutterstock.com
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Međutim, originalnu zastavu misije Apolo 11 oborio je mlaz raketnih motora prilikom poletanja, dok su preostale zastave tokom decenija izbledele pod uticajem Sunčevog zračenja i danas su praktično bele. Tako Mesec deluje kao prazno platno koje čeka nove osvajače.

Iako je Sporazum o svemiru iz 1967. godine proglasio Mesec „zajedničkim dobrom celog čovečanstva“ i zabranio državama da ga prisvajaju, ne postoje mehanizmi za sprovođenje tih pravila. Ova pravna praznina dovela je do novog oblika lunarnog nadmetanja: države više ne polažu pravo na teritoriju, već na resurse koje mogu da izvuku sa nje.

Novi zakoni menjaju situaciju

Počevši od Sjedinjenih Američkih Država 2015. godine, a zatim i Luksemburga, Japana, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Indije, više zemalja usvojilo je zakone koji kompanijama dozvoljavaju da poseduju svemirske resurse koje iskopaju. Time se trka pretvara u nadmetanje ko će prvi stići do najvrednijih lokacija na Mesecu i početi njihovu eksploataciju, prenosi Spejs Dejli.

Glavna nagrada nalazi se na svega devet lokacija u blizini južnog pola Meseca, gde se područja gotovo neprekidno obasjana Sunčevom svetlošću susreću sa kraterima koji su trajno u senci i u kojima se nalazi zaleđena voda. Ta voda može da se razloži na kiseonik i vodonik – ključne elemente za disanje astronauta i proizvodnju raketnog goriva, što bi omogućilo dalja istraživanja Sunčevog sistema.

Još jedan izuzetno tražen resurs je helijum-3, retki izotop koji je solarni vetar tokom milijardi godina ugradio u mesečevo tlo. Naučnici smatraju da bi on jednog dana mogao da posluži kao gorivo za čiste nuklearne fuzione reaktore. Kina je otvoreno saopštila da joj je eksploatacija helijuma-3 jedan od ciljeva, što dodatno naglašava strateški značaj lunarnih resursa.

"Bezbednosne zone"

Trku dodatno komplikuju različita pravila koja zagovaraju vodeće sile. Sporazumi Artemis, koje predvode Sjedinjene Države, uvode takozvane „bezbednosne zone“ oko lunarnih operacija, čime se praktično stvaraju ekskluzivne oblasti koje mnogi vide kao prikrivene teritorijalne zahteve. Rusija i Kina, koje nisu deo ovog sporazuma, formirale su sopstvenu koaliciju sa partnerima i planiraju izgradnju svojih lunarnih baza.

Nedavne misije pokazuju koliko je konkurencija intenzivna. Indijska misija Čandrajan-3 uspešno je 2023. godine sletela u blizini južnog pola Meseca, nakon što se ruska misija Luna-25 srušila pokušavajući da dosegne isto područje. Kasnije su i japanske letelice, kao i privatne američke kompanije, nailazile na brojne poteškoće, što pokazuje koliko je lunarno okruženje surovo i zahtevno.

Kina planira da do 2030. godine pošalje astronaute na Mesec i uspostavi stalnu bazu za iskorišćavanje tamošnjih resursa. U međuvremenu, američki program Artemis suočava se sa kašnjenjima, ali i dalje ostaje posvećen cilju da prvi vrati ljude na površinu Meseca.

Samo da rata (na Mesecu) ne bude

Ovakav razvoj događaja podseća na istoriju Antarktika, gde su međunarodni sporazumi zamrzli teritorijalne pretenzije i zabranili rudarenje kako bi kontinent ostao zajednička oblast za naučna istraživanja. Mesec, međutim, izgleda ide suprotnim putem – ka principu „ko prvi dođe, njegovo je“, prikrivenom kroz eksploataciju resursa.

Izbledele zastave na Mesecu simbolizuju prelazak sa ideje zajedničkog nasleđa čovečanstva na novo poprište borbe za resurse. Iako zakon i dalje kaže da Mesec ne pripada nikome, stvarnost nagoveštava da će onaj ko prvi stigne i uspostavi aktivnosti zapravo kontrolisati njegove najvrednije delove. Ostaje pitanje: hoće li čovečanstvo ponoviti greške iz prošlosti ili pronaći način da Mesec ostane mesto koje pripada svima?

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Kina SAD Resursi mesec teritorija

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