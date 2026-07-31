Proizvodno-trgovinsko preduzeće Slan doo iz Zrenjanina otišlo je u stečaj nakon odluke Privrednog suda u Zrenjaninu, koji je utvrdio da firma nije sposobna za redovno poslovanje, piše Zrenjaninski.

Sud je zaključio da su ispunjeni zakonski uslovi za otvaranje stečajnog postupka, jer preduzeće duže vreme nije moglo da izmiruje dospele obaveze, dok je poslovni račun bio u neprekidnoj blokadi.

Dugovi veći od vrednosti imovine

Jedan od ključnih razloga za otvaranje stečaja bila je prezaduženost kompanije.

Prema sudskom obrazloženju, imovina preduzeća nije bila dovoljna da pokrije sva dospela dugovanja prema poveriocima, zbog čega nastavak poslovanja više nije bio moguć.

U takvoj situaciji, stečajni postupak predstavlja zakonski način da se utvrdi stvarno stanje imovine i obaveza firme, kao i mogućnost namirenja poverilaca.

Račun firme godinama bio blokiran

Poseban problem predstavljala je dugotrajna blokada poslovnog računa.

Firma više od pet godina nije bila u mogućnosti da normalno raspolaže novcem i redovno plaća svoje obaveze, što je sud ocenio kao znak trajne nesposobnosti za plaćanje.

Blokirani računi često su jedan od glavnih pokazatelja da preduzeće više ne može da funkcioniše bez dodatnog finansiranja ili restrukturiranja.

Imenovan stečajni upravnik, poverioci prijavljuju dugovanja

Sud je nakon otvaranja postupka imenovao stečajnog upravnika, koji će voditi dalje aktivnosti u okviru stečaja.

U narednom periodu poverioci će imati mogućnost da prijave svoja potraživanja, nakon čega će biti utvrđeno kolika su ukupna dugovanja i koja imovina može biti iskorišćena za njihovo namirenje.

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