Shein je u prvom kvartalu ove godine zabeležio neto gubitak od 99 miliona dolara, pokazuje nacrt prospekta za listiranje akcija ove kompanije na berzu u Hong Kongu, nakon što je prodaja online trgovca brzom modom pala zbog ukidanja politike "de minimis", koja je omogućavala bescarinski uvoz pošiljaka male vrednosti u SAD, a koju je ukinula administracija Donalda Trampa.



Podnošenje prospekta predstavlja početak procesa predstavljanja kompanije investitorima i zvaničnog formiranja knjige naloga u okviru dugo očekivane javne ponude akcija, piše SEEbiz.



Kompanija sa sedištem u Singapuru, osnovana u Kini, u nacrtu prospekta nije objavila koliki će biti obim prodaje akcija u Hong Kongu, cenu ponude, vremenski okvir izlaska na berzu, niti očekivani prihod od javne ponude.



Shein je 10. jula dobio odobrenje Kineske regulatorne komisije za hartije od vrednosti (CSRC) za izlazak na hongkonšku berzu, čime je otvoren put za listiranje nakon neuspelih pokušaja da se kompanija uvrsti na berze u Njujorku i Londonu.



Finansijski podaci, koji su sada prvi put objavljeni, pružaju investitorima jasniji uvid u pritiske sa kojima se Shein suočava dok pokušava da obezbedi nova sredstva, usled rasta troškova, usporavanja poslovanja i sve strože regulatorne kontrole na ključnim tržištima.



Kompanija je u podnesku navela da je ukidanje „de minimis” izuzeća od maja 2025. godine imalo „negativan uticaj” na prodaju u Sjedinjenim Američkim Državama i ukupni rast poslovanja, kao i da je dovelo do povećanja troškova.



Pravilo „de minimis” omogućavalo je da pošiljke vrednosti manje od 800 dolara ulaze u SAD bez plaćanja uvoznih carina. Shein navodi da proizvodi kineskog porekla koje kompanija prodaje direktno ili preko svoje platforme i isporučuje u SAD sada podležu carinskim stopama u rasponu od 10 do 87,5 odsto.



Na neto gubitak u prvom tromesečju uticao je i gubitak od 328 miliona dolara po osnovu promene fer vrednosti konvertibilnih otkupivih prioritetnih akcija. Reč je o akcijama koje investitori kasnije mogu da konvertuju u obične akcije, a čija se knjigovodstvena vrednost može menjati pre izlaska kompanije na berzu.



U istom periodu prošle godine Shein je ostvario neto dobit od 395 miliona dolara. Prihod kompanije porastao je za 1,1 odsto, sa 8,95 milijardi na 9,05 milijardi dolara.



U prospektu je osnivač Skaj Jangtijen Šu naveden kao predsednik uprave i glavni izvršni direktor kompanije. Donald Tang, koji je do sada obavljao funkciju izvršnog predsednika uprave, nije naveden među direktorima niti članovima višeg menadžmenta.



Kako se navodi u dokumentu, Goldman Sachs, Morgan Stanley i JPMorgan Chase zajednički su sponzori izlaska kompanije na berzu.



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