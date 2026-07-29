Zbog visokih temperatura i povećanog rizika od kvarenja namirnica, veterinarska inspekcija pojačala je kontrole širom Srbije. Tokom samo jednog vikenda sa beogradskih pijaca povučeno je 60 kilograma hrane životinjskog porekla, dok je na pijaci u Beočinu uklonjeno još oko 40 kilograma namirnica, piše Tanjug.

Kako je navela Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu, problem je bio u tome što za povučenu hranu nije postojala odgovarajuća dokumentacija koja bi dokazala poreklo i bezbednost proizvoda.

"Za ovu hranu nije bilo dokaza o sledljivosti, odnosno nije postojala potvrda o poreklu i bezbednosti namirnica", rekla je Ivanjac za TV Prva.

Hrana nije bila deklarisana niti je imala poznato poreklo

Prema njenim rečima, kontrolom je utvrđeno da hrana nije bila pravilno obeležena, a uglavnom je poticala iz neregistrovanih ili neodobrenih objekata za proizvodnju i promet hrane.

"Ovih 60 kilograma hrane životinjskog porekla povučeno je tokom samo jedne akcijske kontrole za jedan vikend, i to na delu beogradskih pijaca koje su bile pod nadzorom", navela je Ivanjac.

Veterinarska inspekcija trenutno sprovodi pojačani nadzor na celoj teritoriji Srbije, a kontrole obuhvataju kako registrovane prodajne objekte, tako i mesta na kojima se hrana prodaje bez odgovarajućih dozvola.

Posebna pažnja zbog visokih temperatura i afričke kuge svinja

Letnji period predstavlja dodatni rizik kada je reč o bezbednosti hrane, posebno proizvoda životinjskog porekla.

Ivanjac je istakla da se kontrole dodatno sprovode i zbog afričke kuge svinja, zarazne bolesti koja može da se prenese na više načina – kontaktom sa zaraženim životinjama, preko ljudi, odeće, opreme, ali i putem hrane životinjskog porekla.

"U fokusu su nam uslovi čuvanja, izlaganja i rukovanja hranom životinjskog porekla", rekla je ona.

Apel prodavcima: Očuvajte hladni lanac

Veterinarska inspekcija apelovala je na proizvođače, skladištare i prodavce da poštuju pravila čuvanja hrane, posebno tokom tropskih temperatura.

To podrazumeva:

održavanje propisane temperature,

pravilno skladištenje proizvoda,

jasno istaknute deklaracije,

prodaju hrane koja je prethodno pregledana i odobrena.

"Hrana mora da potiče iz registrovanih objekata koji su pod stalnim nadzorom veterinarske inspekcije. U prometu mora biti pravilno deklarisana i čuvana na odgovarajućoj temperaturi", poručila je Ivanjac.

Građani posebno da obrate pažnju na meso, mleko i jaja

Veterinarska inspekcija upozorava građane da tokom leta budu posebno oprezni prilikom kupovine hrane životinjskog porekla.

Poseban oprez savetuje se kod:

svežeg mesa,

mleka i mlečnih proizvoda,

jaja,

ribe i drugih lako kvarljivih namirnica.

Građani koji primete da se hrana prodaje bez deklaracije, da nije adekvatno rashlađena ili da se ne čuva u odgovarajućim uslovima mogu prijaviti slučaj Veterinarskoj inspekciji, koja će izaći na teren i sprovesti kontrolu.

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