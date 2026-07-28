Povod za ovu temu bila je ispovest jednog korisnika društvenih mreža koji je priznao da ima više od 60 godina, a još nije sastavio testament jer ne zna odakle da počne.

Iako se situacija odnosi na inostranstvo, isto pitanje često postavljaju i građani Srbije - da li je dovoljno napisati poslednju volju na običnom papiru ili je neophodno otići kod notara?

Prema Zakonu o nasleđivanju Republike Srbije, testament, odnosno zaveštanje, predstavlja jednostranu izjavu volje kojom osoba raspoređuje svoju imovinu za slučaj smrti. Da bi bio punovažan, mora biti sačinjen u formi koju zakon propisuje.

Može li testament da se napiše kod kuće?

Odgovor je - može.

Srpski zakon poznaje takozvano svojeručno zaveštanje, koje građanin može da napiše bez odlaska kod javnog beležnika.

Međutim, postoji jedan veoma važan uslov - ceo tekst testamenta mora biti napisan rukom osobe koja ga sastavlja i na kraju mora biti svojeručno potpisan. Ukoliko je testament otkucan na računaru, odštampan i samo potpisan, neće se smatrati svojeručnim testamentom i kao takav može biti nevažeći.

Iako datum nije zakonski obavezan element kod svojeručnog testamenta, stručnjaci preporučuju da bude naveden, naročito ako postoji mogućnost da osoba tokom života sastavi više različitih testamenta.

Da li su potrebni svedoci?

Kod svojeručnog testamenta nisu potrebni svedoci.

Međutim, zakon poznaje i pismeno zaveštanje pred svedocima. U tom slučaju tekst može biti otkucan ili ga može sastaviti drugo lice, ali zaveštalac pred dva svedoka mora da izjavi da je pročitao testament i da je to njegova poslednja volja, nakon čega ga potpisuje, a zatim se potpisuju i svedoci.

Da li je odlazak kod notara obavezan? Ne.

Građani Srbije nisu u obavezi da testament sastavljaju kod javnog beležnika. Zakon dozvoljava više oblika zaveštanja, među kojima su svojeručno, pismeno pred svedocima i javnobeležničko zaveštanje. Notarski testament može pružiti veću pravnu sigurnost i smanjiti mogućnost osporavanja, ali nije jedini način da testament bude punovažan.

Najčešće greške koje mogu dovesti do osporavanja

U praksi se najčešće javljaju sledeći propusti:

- testament je otkucan na računaru i samo potpisan;

- nije napisan rukom zaveštaoca kada se radi o svojeručnom testamentu;

- nisu ispoštovana pravila za potpisivanje pred svedocima;

- sadržaj testamenta nije dovoljno jasan, pa nije moguće utvrditi kome je ostavljena određena imovina;

postoje sumnje da testament nije sastavljen slobodnom voljom ili da osoba u tom trenutku nije bila sposobna za rasuđivanje.

Šta ako testament ne postoji?

Ukoliko osoba ne ostavi testament, njena imovina deli se prema pravilima zakonskog nasleđivanja. Naslednici se određuju po naslednim redovima, a prednost imaju potomci i bračni drug, zatim roditelji i drugi srodnici, u skladu sa Zakonom o nasleđivanju.

Zbog toga pravnici često ističu da nekoliko redova napisanih na vreme može sprečiti višegodišnje sporove među naslednicima. Iako zakon omogućava da testament bude sastavljen i kod kuće, najvažnije je da budu ispoštovana sva pravila propisana Zakonom o nasleđivanju, jer u suprotnom poslednja volja može biti osporena ili proglašena nevažećom.

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