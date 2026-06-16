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"NIS bi mogao da dobije još samo 15 dana, sudbina kompanije u rukama Vašingtona"

U isto vreme, u Beogradu je potpisan važan sporazum koji se odnosi na buduće upravljanje NIS-om.

Autor:  Dubravka Jovanović
16.06.2026.16:26
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"NIS bi mogao da dobije još samo 15 dana, sudbina kompanije u rukama Vašingtona"
Foto: Shutterstock | Shutterstock
Šta je dogovoreno i šta tek treba da se desi nakon potpisivanja sporazuma o NIS-u
Foto: Adam Radosavljevic/Shutterstock
 Šta je dogovoreno i šta tek treba da se desi nakon potpisivanja sporazuma o NIS-u
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će Naftna industrija Srbije (NIS) dobiti još samo kratko, poslednje produženje od 15 dana, nakon informacija koje je, kako je naveo, dobio iz Vašingtona, piše Telegraf.

Kako je rekao, reč je o „poslednjem mogućem roku“, a dalji razvoj situacije zavisi od međunarodnih aktera i odluke ruske strane.

"Poslednjih 15 dana" za NIS

Vučić je naveo da je dobio informaciju o mogućem kratkom produženju:

„Očekujem da ćemo dobiti 15 dana produženja za NIS, poslednjih 15 dana. To sam dobio, što bi klinci rekli, dojavu iz Vašingtona“, rekao je predsednik.

Dodao je da je period veoma kratak i da ostaje neizvesno da li će ga ruska strana prihvatiti, što dodatno komplikuje situaciju oko budućnosti kompanije.

Paralelno se priprema promena vlasništva

U isto vreme, u Beogradu je potpisan važan sporazum koji se odnosi na buduće upravljanje NIS-om.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala je Ugovor između akcionara sa MOL grupom, kojim se definiše okvir za potencijalno preuzimanje i buduću strukturu upravljanja kompanijom.

Sporazum je prethodno usvojila Vlada Srbije i predviđa da, ukoliko MOL postane većinski vlasnik:

  • NIS nastavi stabilan razvoj
  • obezbedi se nesmetano snabdevanje domaćeg tržišta
  • rafinerija u Pančevu ostane u punom operativnom radu

Ključni uslov: posao još nije završen

Iako je potpisan okvirni sporazum, proces promene vlasništva još nije finalizovan.

Za realizaciju transakcije potrebno je:

  • završiti pregovore između MOL grupe i Gazpromnjefta
  • dobiti sva neophodna regulatorna odobrenja
  • obezbediti saglasnost međunarodnih institucija, uključujući i američki OFAC

Bez toga, ceo aranžman ostaje u fazi planiranja.

Između politike i tržišta

Dok se sa jedne strane govori o mogućem kratkom produženju rokova iz Vašingtona, sa druge strane se ubrzava priprema scenarija za promenu vlasništva u NIS-u.

Ova dva procesa odvijaju se paralelno i dodatno povećavaju neizvesnost oko toga kako će izgledati budućnost najveće naftne kompanije u Srbiji.

Sudbina NIS-a trenutno zavisi od kombinacije političkih odluka i poslovnih pregovora koji se odvijaju na više nivoa. Iako se pominje kratko produženje od 15 dana, ključni dogovori o vlasništvu i dalje nisu završeni, što ostavlja kompaniju u periodu neizvesnosti i očekivanja konačnog raspleta.

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Aleksandar Vučić Nis Pregovori MOL Sporazum

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