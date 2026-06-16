Da li ugovor overen kod notara važi zauvek - građani često greše oko važne stvari

Kada jednom overe ugovor kod notara, mnogi građani veruju da je taj dokument zauvek važeći i da više nikada neće morati da se vraćaju na dodatnu overu. Međutim, situacija u praksi nije uvek tako jednostavna.

Odgovor na pitanje da li ugovor overen kod notara važi neograničeno zavisi od vrste ugovora, sadržaja dokumenta i promena okolnosti koje mogu nastati nakon njegovog potpisivanja.

Šta zapravo znači overa kod notara?

Kada notar overi ugovor, on potvrđuje identitet potpisnika i činjenicu da su ugovorne strane dokument potpisale svojom voljom.

Kod određenih vrsta ugovora, poput kupoprodaje nekretnina, notar proverava i dodatne zakonske uslove kako bi ugovor mogao da proizvodi pravno dejstvo.

Sama overa ne znači da ugovor traje zauvek, već da je u trenutku zaključenja bio sačinjen u skladu sa propisima.

Koji ugovori uglavnom nemaju rok trajanja?

Većina ugovora koji regulišu trajni prenos prava ostaje važeća bez potrebe za novom overom.

To se najčešće odnosi na:

ugovore o kupoprodaji stanova i kuća,

ugovore o poklonu,

ugovore o podeli imovine,

nasledne ugovore gde su zakonski dozvoljeni,

sporazume među suvlasnicima.

Ako su pravilno zaključeni i overeni, ovi dokumenti uglavnom ne zahtevaju novu overu samo zbog proteka vremena.

Kada može biti potrebna nova overa?

Nova overa ili zaključivanje novog ugovora može biti potrebno kada dođe do promena koje nisu obuhvaćene prvobitnim dokumentom.

Na primer:

Menjaju se bitni uslovi ugovora

Ako dve strane žele da izmene cenu, rokove, predmet ugovora ili druge važne odredbe, često je potrebno sastaviti aneks ili novi ugovor koji takođe mora biti overen.

Istekla je punomoć

Punomoć overena kod notara može imati ograničen rok trajanja ili važiti do opoziva. Ukoliko je rok istekao, potrebna je nova overa.

Ugovor sadrži vremensko ograničenje

Neki ugovori sami predviđaju rok važenja. Na primer, ugovor o zakupu može biti zaključen na godinu ili pet godina. Nakon isteka tog perioda, strane mogu zaključiti novi ugovor ili produžiti postojeći.

Promenili su se podaci ugovornih strana

Promena imena, prezimena ili drugih ličnih podataka obično ne poništava ugovor, ali u određenim postupcima može biti potrebna dodatna dokumentacija kojom se dokazuje identitet.

Da li ugovor može da "zastari"?

Jedna od najčešćih zabluda jeste da svaki ugovor prestaje da važi nakon određenog broja godina.

U stvarnosti, ugovor može ostati potpuno validan i posle više decenija.

Međutim, pojedina potraživanja iz ugovora mogu zastareti ako se ne ostvaruju u zakonom predviđenim rokovima.

Zbog toga pravnici često savetuju građanima da važnu dokumentaciju čuvaju trajno, posebno kada je reč o nekretninama, nasledstvu i većim finansijskim transakcijama.

Šta građani najčešće pogreše?

Najveći problem nastaje kada ljudi pretpostave da usmeni dogovor ili neformalna izmena ugovora imaju istu pravnu snagu kao dokument overen kod notara.

U praksi, svaka značajna promena ugovornog odnosa trebalo bi da bude evidentirana na isti način kao i originalni ugovor.

To može sprečiti buduće sporove, nesporazume i dodatne troškove.

U većini slučajeva ugovor overen kod notara ne gubi važnost samo zato što je prošlo mnogo godina od njegovog potpisivanja. Ipak, kada se menjaju bitni elementi ugovora, ističu rokovi ili nastupaju nove okolnosti, može biti potrebno zaključiti aneks ili izvršiti novu overu.

Zato je pre svake važne pravne ili finansijske odluke korisno proveriti da li postojeći dokument i dalje u potpunosti odgovara trenutnoj situaciji.

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