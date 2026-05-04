Ovaj potez dolazi u trenutku kada Vašington pokušava da odseče Islamsku Republiku od globalne trgovine putem pomorske blokade, javila je novinska agencija Tasnim.

Ministarstvo trgovine u Islamabadu je 25. aprila izdalo Uredbu o tranzitu robe preko teritorije Pakistana 2026. godine, koja je odmah stupila na snagu. Ovim dokumentom aktivira se bilateralni sporazum o drumskom prevozu potpisan sa Teheranom još 2008. godine, koji do sada nikada nije korišćen, piše Kliks, prenosi B92.

Otvoreno je šest kopnenih ruta koje povezuju tri glavne pakistanske luke sa dva iranska granična prelaza – Gabd i Taftan – kroz region Beludžistan.

Objavljivanje ovog sporazuma poklopilo se sa posetom iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija Islamabadu i razgovorima sa premijerom Šehbazom Šarifom. Koridor Gvadar-Gabd, kao najkraća ruta, skraćuje vreme putovanja do iranske granice na samo dva do tri sata, a pakistanski zvaničnici procenjuju da će to smanjiti troškove transporta za 45 do 55 procenata u poređenju sa slanjem tereta preko Karačija.

Udarac za UAE i širu stratešku sliku

Sporazum označava značajan pomak od luka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, prvenstveno Džebel Alija, na koje se Iran godinama oslanjao za pristup regionalnoj trgovini.

Pakistanske luke donose ogroman kapacitet. Karači i luka Kasim godišnje prevoze oko 42 miliona tona tereta, sa dovoljno prostora da apsorbuju značajne dodatne količine. Luka Gvadar, kojom upravlja kineska kompanija kao deo Kinesko-pakistanskog ekonomskog koridora (CPEC), nalazi se samo 170 kilometara istočno od iranske luke Čabahar, što je geografski čini najbližom iranskoj teritoriji.

Agencija Tasnim ističe da ovaj potez prevazilazi trenutne logističke potrebe rata. Očekuje se da će tranzitni koridor Pakistan-Iran prerasti u stratešku vezu između Južne Azije i Evroazije, kroz integraciju u CPEC vredan 60 milijardi dolara i širu kinesku inicijativu "Pojas i put". To je arhitektura koja je prvobitno osmišljena da smanji zavisnost Kine od Malajskog prolaza skraćivanjem ruta za transport energije kroz Pakistan do Sinđanga.

Američka blokada i oštar odgovor Teherana

Zvanični Teheran insistira da je blokada zapravo znak američke slabosti, ističući da Iran još uvek ima neiskorišćene poluge moći i ukazuje na snažnu unutrašnju koheziju uprkos sve većem spoljnom pritisku.

Visoki iranski bezbednosni izvor rekao je za Press TV da će se na tekuće američko "pomorsko piratstvo i nasilje", koje se sprovodi pod maskom blokade, uskoro suočiti sa "neviđenim i opipljivim vojnim odgovorom".

