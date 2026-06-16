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Masivni i prirodno zaobljeni primerci postali su jedna od glavnih atrakcija sa te plaže na obali Barencovog mora, a lokalne službe bezbednosti i aerodrom u Murmansku redovno oduzimaju na desetine ovakvih primeraka iz prtljaga putnika.

Ministarstvo prirodnih resursa i ekologije Murmanske oblasti upozorilo je posetioce da je strogo zabranjeno sakupljanje i iznošenje kamenja sa čuvene plaže "Zmajeva jaja" u turističkom selu Teriberka, koje se nalazi u okviru posebno zaštićenog prirodnog parka, piše Tanjug.

Turistima prete administrativne kazne od 3.000 do 4.000 rubalja (25,5 - 34,1 evra) uz oduzimanje suvenira, dok nadležni apeluju na turiste da zaštite arktički ekosistem i ovu prirodnu atrakciju fotografišu umesto da je odnose.

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