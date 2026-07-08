Peking je ograničio izvoz goriva u martu, zabranivši privatnim rafinerijama prodaju u inostranstvu kako bi osigurao snabdevanje domaćeg tržišta usred poremećaja u isporuci nafte iz regiona Persijskog zaliva zbog američko-izraelskog rata protiv Irana.



Američko-iranski okvir za pregovore o okončanju rata otvorio je Ormuz za tranzit, a Teheran je napomenuo da brodovi moraju proći kroz propisani koridor duž iranske obale.



Ranije ove nedelje, iranska vojska je ispalila rakete na tri tankera koji su pokušali da prođu kroz Ormuski moreuz kod obale Omana. Nakon napada, SAD su suspendovale licencu za prodaju iranske nafte i napale ciljeve na jugu Irana, a Teheran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu.



Kina je najveći kupac iranske nafte.

Dozvola za jul

Ukidanjem ograničenja na izvoz goriva, Peking bi takođe mogao da podstakne državne rafinerije da povećaju preradu kako bi iskoristile visoke izvozne marže.



Najveća kineska privatna rafinerija Zhejiang Petrochemical Co, u većinskom vlasništvu Rongsheng Petrochemical, dobila je dozvolu za izvoz goriva u julu, rekla su Rojtersu četiri izvora upoznata sa situacijom.



Kinesko Ministarstvo trgovine i Nacionalna komisija za razvoj i reforme nisu odmah odgovorili na Rojtersov zahtev za komentar o izjavama izvora. Rongšeng takođe nije odmah odgovorio na Rojtersov zahtev za komentar.



Izvori su razgovarali sa Rojtersom pod uslovom anonimnosti jer nisu bili ovlašćeni da razgovaraju sa medijima.



Tokom proteklih nekoliko meseci, samo državnim kompanijama je bilo dozvoljeno da izvoze benzin, dizel i kerozin, i to samo u okviru propisanih kvota.



Rafinerije planiraju da ovog meseca otpreme oko 3 miliona tona benzina, dizela i kerozina u inostranstvo, uključujući isporuke u carinska skladišta u Hong Kongu i Makau, rekla su dva izvora, što je otprilike u skladu sa prošlogodišnjim prosekom. Prethodne procene za jul predviđale su isporuke od 2 miliona tona goriva.



Zakazivanje novih isporuka je još uvek u toku i trebalo bi da bude završeno do kraja nedelje, rekli su izvori. Nije jasno da li će ukidanje izvoznih ograničenja biti produženo i u avgustu, dodala su dva izvora.

Atraktivne izvozne marže

Izvoz benzina iz Kine mogao bi da premaši 400.000 tona u julu, rekao je jedan od dva izvora. Prema preliminarnom planu, kineske rafinerije je trebalo da isporuči nešto manje od 40.000 tona u inostranstvo, preneo je Index.



Izvoz dizela mogao bi da dostigne 600.000 do 700.000 tona, što je znatno više od planiranih 200.000, rekao je drugi izvor. Pošiljke kerozina mogle bi da skoče na oko 1,9 miliona tona, sa planiranih 1,5 miliona tona, rekao je isti izvor.



Izvozne marže za kineske rafinerije ostaju atraktivne i ove nedelje iznose oko 1.000 juana, odnosno 147,10 dolara po toni, ili čak i više, rekla su dva izvora iz industrije.



Rafinerije će verovatno pokušati da iskoriste preostale kvote nakon ublažavanja izvoznih ograničenja, navodi se u izveštaju analitičara konsultantske firme FGE NexantECA.



Izvoz benzina će do kraja godine rasti snažnije od izvoza dizela, jer je domaća potražnja sve više otežana ubrzanim usvajanjem električnih vozila, navode analitičari u izveštaju.

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