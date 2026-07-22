Samo nekoliko kilometara od Pančeva nalazi se Bela stena, jedno od najlepših rečnih kupališta u Srbiji, koje mnogi nazivaju i „dunavskim morem“, piše Kamatica.

Peščana plaža, hladovina, priroda, restorani i mogućnost da ceo dan provedete pored vode čine ovo mesto idealnim begom od gradske gužve.

Do Bele stene se stiže samo čamcem

Bela stena se nalazi na Dunavu, oko šest kilometara od centra Pančeva, a do nje se može doći isključivo čamcem.

Prevoz je organizovan sa dve lokacije:

sa pančevačkog keja kod gradskog splava,

iz naselja Čapljina, kod restorana „Mali raj“.

Čamci polaze na svakih 30 minuta, a povratna karta košta svega 300 dinara po osobi.

Upravo zbog pristupačne cene, ovo mesto je jedna od najpovoljnijih letnjih destinacija za jednodnevni izlet u blizini Beograda i Pančeva.

Peščana plaža koju vole porodice sa decom

Iako Bela stena ima svega nekoliko stalnih stanovnika, tokom leta postaje jedno od omiljenih mesta za odmor na Dunavu.

Velika peščana plaža posebno privlači porodice sa decom, ali i sve one koji žele da provedu dan uz vodu bez velikih troškova.

Posetioci mogu da uživaju u kupanju, sunčanju, šetnji kroz prirodu ili jednostavno odmoru u mirnom ambijentu daleko od gradske buke.

Koliko novca je potrebno za dan na Beloj steni?

Jedna od najvećih prednosti ovog izletišta jeste to što odmor ne mora da bude skup.

Okvirne cene su:

povratna vožnja čamcem – 300 dinara,

kafa – oko 180 do 250 dinara,

sokovi i pivo – oko 250 do 350 dinara,

riblji specijaliteti – od 800 do 1.500 dinara, u zavisnosti od restorana i vrste ribe.

Ležaljke uglavnom nisu obavezne, pa mnogi posetioci dolaze sa sopstvenim peškirima, prostirkama i suncobranima.

Restorani, vikendice i kampovanje

Na Beloj steni postoji mogućnost iznajmljivanja vikendica, a ljubitelji prirode mogu da kampuju.

U lokalnim ugostiteljskim objektima dostupni su osvežavajući napici, kafa, sladoled, kao i različiti riblji specijaliteti.

Zbog spoja prirode i sadržaja, mnogi posetioci ovde ostaju tokom celog dana.

Zašto Bela stena sve više privlači posetioce?

Iako je najposećenija vikendom, Bela stena zbog svoje prostrane plaže i prirodnog okruženja uspeva da zadrži mirnu atmosferu.

Sitni pesak, Dunav, zelenilo i povoljne cene razlog su zbog kojeg se mnogi vraćaju iz godine u godinu.

Za one koji žive u Beogradu, Pančevu i okolnim mestima, Bela stena predstavlja idealnu kombinaciju – osećaj letovanja, a bez dugog puta i velikih troškova.

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