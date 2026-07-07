Prema planu koji priprema vlada u Berlinu, rezerva bi trebalo da iznosi oko 24 teravat-sati (TWh) gasa, što odgovara približno 10 odsto ukupnog kapaciteta nemačkih skladišta gasa, prenosi Viršaftsvohe.

Ova rezerva gasa ne bi bila namenjena uobičajenom punjenju skladišta pred zimu, već samo za ekstremne situacije kao što su sabotaža gasne infrastrukture,veliki prekid uvoza ili globalna nestašica gasa.

Prema internim procenama, količina od 24 TWh omogućila bi Nemačkoj da nadoknadi oko 30 dana prekida rada najveće uvozne tačke za norveški gas ili oko 40 dana prekida uvoza tečnog prirodnog gasa (LNG).

Rezerva bi pokrila i 10 dana potpunog snabdevanja domaćinstava i privrede u ekstremnoj zimskoj krizi, u scenariju kada bi bili prekinuti svi uvozi putem gasovoda i LNG terminala.

Troškovi uspostavljanja rezerve procenjuju se na 1,2 do 1,5 milijardi evra tokom 2027. i 2028. godine.

Nakon toga, godišnje održavanje koštalo bi između 150 i 180 miliona evra, a finansiranje bi se obezbeđivalo kroz posebnu naknadu koju bi plaćali potrošači gasa.

Plan je deo šire strategije Nemačke da smanji ranjivost energetskog sistema nakon gasne krize izazvane prekidom oslanjanja na ruski gas.

Prema sadašnjem planu, zakon bi mogao da stupi na snagu 1. januara 2027. godine.

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