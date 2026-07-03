Prema podacima evropske statističke službe, prosečna cena električne energije za domaćinstva, uključujući poreze i dažbine, iznosila je 38 evra za 100 kilovat-sati u Nemačkoj, 36 evra u Belgiji i 35 evra u Danskoj, preneo je Rojters.

Najniže cene zabeležene su u Mađarskoj (10 evra za 100 kWh), Malti (12 evra) i Bugarskoj (13 evra), piše Tanjug.

Kod poslovnih potrošača najviša cena električne energije registrovana je u Irskoj, dok je najniža zabeležena u Finskoj.

U Danskoj gotovo polovina konačne cene električne energije otpada na poreze i dažbine, dok su u Holandiji, Irskoj i Luksemburgu državne subvencije bile toliko velike da su imale negativan efekat na konačnu cenu za domaćinstva.

Kada je reč o prirodnom gasu, domaćinstva u Švedskoj plaćala su najvišu cenu u Evropskoj uniji - 21 evro za 100 kilovat-sati, ispred Holandije (16 evra) i Danske (13 evra), dok su najniže cene zabeležene u Mađarskoj (tri evra), Hrvatskoj (pet evra) i Rumuniji (šest evra).

Za poslovne korisnike prirodni gas bio je najskuplji u Švedskoj, dok su najniže cene zabeležene u Bugarskoj, Grčkoj, Belgiji, Španiji, Hrvatskoj, Litvaniji i Portugalu.



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