Vina će, zahvaljujući direktnoj železničkoj liniji iz Beograda, stići do odredišta u roku od najviše 23 dana. Atelje vina Šapat je prva vinarija koja je po osnovu tog aranžmana danas uputila svoja vina ka kineskoj provinciji Hbej, a direktor vinarije Šapat Mladen Ćirić je istakao da je to veliki uspeh celokupne vinske industrije u Srbiji.

"Ovo je rezultat strateških odnosa i politike između naše dve zemlje i ovim putem bih zahvalio Vladi Srbije i potpredsednici Adrijani Mesarović sa kojom smo u aprilu bili u Kini, gde smo imali više od 30 sastanaka sa kineskim dobavljačima. Rezultati toga polako dolazi", rekao je Ćirić u logističkom centru u Dobanovcima.

Ćirić, koji je i ranije izvozio na kinesko tržište, ističe da Sporazum o slobodnoj trgovini između dve zemlje daje veliki doprinos u plasmanu srpskih vina u Kinu.

"U toku su pregovori i sa drugim provincijama i distributerima, ali je jako važno što od 2028. Srbija i Kina neće imati carine. Srpska vina, za koja smo sada već sigurni da imaju jako veliki kvalitet, postaju cenovno konkurentnija na jednom tako velikom i zahtevnom tržištu", rekao je Ćirić.

Distributer srpskih vina u Kinu Milan Nastić ističe da je ovo veliki korak napred iako se srpska vina izvoze više od 15 godina na kinesko tržište.

"Današnja isporuka je samo prva u nizu dogovorenih isporuka koje će biti realizovane u jako kratkom roku. Naglasio bih da je ovo realizovano već mesec dana nakon posete naše delegacije, što je i logistički i na svaki drugi način jako teško brzo uraditi. Formiraće se distributivni centri za srpsku robu u Kini, a pre svega za srpsko vino i na severu i na jugu zemlje", rekao je Nastić.

Prema njegovim rečima, provincija Hbej će biti strateški čvor za ceo sever Kine.

"Sporazum o slobodnoj trgovini nama je dao dobar vetar u leđa, a ovim naporima i ovim probijanjem sa novim velikim kupcima, srpsko vino i srpski proizvodi će zauzeti mesto koje zaslužuju. Biće i u marketima, biće i u vinotekama, biće i u restoranima. Osvojićemo Kinu", kaže Nastić i dodaje da su u toku pregovori sa još osam kineskih maloprodajnih lanaca i četiri velika distributera.

Potpredsednica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je krajem aprila, tokom zvanične posete Kini, da je dogovoren plasman 60.000 litara srpskog vina, koje će se naći u maloprodajnoj mreži kineske državne kompanije "Shandong Hi-Speed Group".

Ministarka je tada istakla da kompanija samo u provinciji Šandong ima 200 maloprodajnih mesta. Za srpske vinare, Kina je tržište sa najbržim rastom kulture konzumacije vina, piše Tanjug.

Zahvaljujući Sporazumu o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine, carine na srpska vina, koje su iznosile oko 42 odsto (kada se uračunaju svi doprinosi), biće potpuno ukinute u periodu od pet godina (svake godine niže za po 20 odsto). Ovo omogućava našim vinarijama da se pozicioniraju u srednjem i premijum segmentu, gde je profitabilnost najveća.

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