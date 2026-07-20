Kina je prošlog meseca ostvarila suficit u robnoj razmeni sa inostranstvom u iznosu od 125,6 milijardi dolara. To je drugi najbolji rezultat u njenoj istoriji, a razlog zašto je posebno vredan pažnje je zbog toga što je u pitanju najbolji rezultat postignut od kada su na snazi carine predsednika SAD Donalda Trampa.

Kina njime demonstrira otpornost na pritisak koji se vrši iz SAD na njen izvoz i prihode.

Kina ovim brojkama pokazuje kontinuitet, jer je u 2025. godini ostvarila rekordni godišnji suficit u robnoj razmeni s inostranstvom od 1,2 biliona dolara, od čega je 202 milijarde bio suficit u trgovini sa SAD. Prošlog meseca kineski mesečni suficit u razmeni sa SAD je iznosio 29 milijardi dolara i za tri milijarde je bio veći nego u maju.

Vredno pažnje je i da je u prvih šest meseci ove godine Kina prosečno ostvarivala dnevni suficit od 900 miliona evra u razmeni sa zemljama Evropske unije, piše RTS.

Trampove carine imaju efekta u smislu da su povećale cenu kineskih proizvoda za američke potrošače, zbog čega je došlo do smanjenja potražnje za njima i odustajanja dela kineskih kompanija od izvoza u SAD, pa je u 2025. došlo do smanjenja kineskog izvoza u SAD za oko 130 milijardi dolara u odnosu na 2024.

Međutim, kineska preduzeća su uspela da pronađu druge izvozne kanale, te podignu trgovinu s drugim delovima sveta, poput Afrike, Jugoistočne Azije i Evrope.

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