"Ovde je više od dvadesetak kineskih kompanija. Zaista veliki broj se odazvao, u nameri da upravo preko njih i tih velikih brendova, promovišemo srpska vina na kineskom tržištu", rekla je Mesarovićeva.

Ona je istakla i važnost Sporazuma o slobodnoj trgovini između Kine i Srbije, podsećajući da je sporazum rezultat dobrih odnosa dva predsednika.

"Srpska vina i rakije se već nalaze u kineskim trgovinskim lancima i na policama kineskih prodavnica. Namera nam je da to promovišemo u što većem obimu i da prodamo što veće količine, da plasiramo što veći obim srpskih vina, ali i drugih proizvoda za kojima je do sada već negde pokazano interesovanje, a to su pre svega smrznuta malina i suva šljiva", navela je ona.

Ministarka dodaje da će se ovakav vidi promocije primeniti i na manje domaće vinarije.

"Želimo da u što većem obimu dižemo našu vinsku industriju i to je vidljivo kroz programe Ministarstva privrede koji se odnose na jednu kontinuiranu podršku ka našim vinarijama, a na zahtev predsednika Republike Aleksandra Vučića", rekla je Mesarovićeva.

Srpski vinari, kako kaže, svakodnevno imaju nove porudžbine iz različitih ugostiteljskih objekata u Kini.

"Kinesko tržište pruža velike prilike i ja očekujem svakako da će u narednom periodu biti ugovorene neke značajne količine, koje će obezbediti dalji razvoj naših vinarija, imajući njihove potencijale i kad su u pitanju vinogradi, ali i kad je u pitanju proizvodnja", rekla je ona.

Direktor vinarije "Šapat" Mladen Ćirić, istakao je da zahvaljujući državnim inicijativama i prijateljstvu Srbije i Kine, izvoz domaćih vina na kinesko tržište beleži značajan rast i veliku perspektivu.

"Ovakvi dgađaji su ključna prilika za uspostavljanje dvosmerne saradnje sa kineskim firmama i dalji plasman srpskih vina", rekao je Ćirić.

Mresarovićeva je krajem aprila u kineskom gradu Đinan ugovorila plasman 60.000 litara srpskog vina, koje će se naći u maloprodajnoj mreži kineske državne kompanije "Shandong Hi-Speed Group", a koja samo u provinciji Šandong ima 200 maloprodajnih mesta.

U Kinu je početkom juna, otpremljen prvi kontigent od 5.500 litara srpskog vina, čime je zvanično počela realizacija novog izvoznog aranžmana. Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine stupio je na snagu 1. jula 2024. godine.

Vrednost domaćeg izvoza na kinesko tržište iznosila je oko 1,9 milijardi dolara u 2025. godini, dok je u 2016. ta brojka iznosila 25 miliona dolara. Sporazum o slobodnoj trgovini predviđa postepeno ili trenutno ukidanje carina na više od 10.000 srpskih proizvoda.

Za prehrambenu industriju to znači direktno povećanje marže i konkurentnosti. Umesto izvoza sirovina, otvoren je prostor za izvoz gotovih proizvoda sa većom dodatom vrednošću (džemovi, voćni sokovi, konditorski proizvodi).

Za srpske vinare, Kina je tržište sa najbržim rastom kulture konzumacije vina. Carine na srpska vina, koje su iznosile oko 42 odsto (kada se uračunaju svi doprinosi), biće potpuno ukinute u periodu od pet godina (svake godine niže za po 20 odsto), piše Tanjug.

Ovo omogućava našim vinarijama da se pozicioniraju u srednjem i premijum segmentu, gde je profitabilnost najveća.

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