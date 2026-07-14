Poslednjih godina, kinesko rukovodstvo je otvoreno pokazalo želju da zemlju pretvori u svetskog lidera u veštačkoj inteligenciji, humanoidnoj robotici, naprednoj proizvodnji, fuzionoj energiji i drugim tehnologijama budućnosti.

Ali postizanje ovih ambicija zahtevaće ogromne količine kapitala, a pitanje je da li kineska tržišta mogu da finansiraju takav razvoj.

Koliko je političko rukovodstvo fokusirano na tehnološki sektor, pokazao je i neobičan potez premijera Li Kećijanga. Tokom nedavnog govora, izdvojio je Unitree, proizvođača humanoidnih robota, napominjući da je njegova vrednost porasla sa 10 miliona na 42 milijarde juana, odnosno oko šest milijardi dolara, za samo deset godina.

Takve javne pohvale za pojedinačne kompanije su izuzetno retke u Kini, posebno uoči početne javne ponude akcija (IPO). Unitree je odobren za početnu javnu ponudu akcija (IPO) početkom jula, ali je samo jedna od hiljada tehnoloških kompanija koje Peking vidi kao pokretače budućeg ekonomskog razvoja, piše The Economist.

Milijarde juana za veštačku inteligenciju i robotiku

Troškovi realizacije ovih planova biće ogromni. Procenjuje se da će Kina morati da investira oko dva biliona juana samo u centre podataka za veštačku inteligenciju u narednih pet godina.

Sličan iznos bi mogao biti potreban tokom naredne decenije za razvoj robotike i visokotehnološke proizvodnje. Deo investicija finansiraće same kompanije iz sopstvenog profita i kineski državni bankarski sistem, ali veliki deo novca moraće da dođe od privatnih i institucionalnih investitora.

Da bi ih podstakao da investiraju, predsednik Si Đinping je postepeno ublažavao prethodna ograničenja za tehnološki sektor i privatna ulaganja u poslednje dve godine i jasno je stavio do znanja koje oblasti imaju politički prioritet.

Investitori reinvestiraju u tehnologiju Milijarde juana za veštačku inteligenciju i robotiku Troškovi realizacije ovih planova biće ogromni. Procenjuje se da će Kina morati da investira oko dva biliona juana samo u centre podataka za veštačku inteligenciju u narednih pet godina.

Sličan iznos bi mogao biti potreban tokom naredne decenije za razvoj robotike i visokotehnološke proizvodnje. Deo investicija finansiraće same kompanije iz sopstvenog profita i kineski državni bankarski sistem, ali veći deo novca moraće da dođe od privatnih i institucionalnih investitora.

Da bi ih podstakao da ulažu, predsednik Si Đinping je postepeno ublažavao prethodna ograničenja za tehnološki sektor i privatna ulaganja u protekle dve godine i jasno je stavio do znanja koje oblasti su politički prioritet.

Investitori ponovo ulažu u tehnologiju

Analitičari upozoravaju da prekomerno oslanjanje na državu može usporiti realizaciju kineskih tehnoloških ambicija na duži rok.

Ako politički ciljevi postanu važniji od tržišnih kriterijuma, kapital bi mogao da završi u projektima koji nisu nužno najinovativniji ili najkonkurentniji.

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