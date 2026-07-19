Posle 11 godina Kina menja pravila - ova odluka mogla bi da promeni celu industriju

Istovremeno, država će nastaviti da oslobađa poreza baterije nove generacije kako bi ubrzala razvoj naprednijih tehnologija.

Odluku su zajednički objavili Ministarstvo finansija, Generalna uprava carina i Državna poreska uprava Kine.

Koliki će biti porez?

Nova poreska stopa za litijum-jonske i druge obuhvaćene baterije iznosiće 2 odsto od 1. septembra 2026. godine, dok će od 1. septembra 2027. biti povećana na 4 odsto.

Nova pravila odnose se na:

litijum-jonske baterije,

primarne litijumske baterije,

baterije na bazi nikla,

redoks protočne baterije sa vanadijumom.





Koje baterije ostaju oslobođene poreza?

Kina će do kraja 2028. godine zadržati poreske olakšice za tehnologije koje smatra perspektivnim.

To uključuje:

natrijum-jonske baterije,

solid-state baterije,

gorivne ćelije.

U sektoru solarne energije poresko oslobođenje važiće i za perovskitne, tandemske i solarne ćelije od galijum-arsenida.

Zašto Kina menja politiku?

Poresko oslobođenje uvedeno je još 2015. godine kako bi podstaklo razvoj elektromobilnosti i tehnologija sa niskim emisijama ugljenika.

Međutim, litijum-jonske baterije danas dominiraju tržištem, pa kineske vlasti smatraju da je vreme da državni podsticaji budu usmereni ka novim tehnologijama koje tek ulaze u fazu masovne proizvodnje.

Solid-state baterije u fokusu

Odluka dolazi u trenutku kada najveći kineski proizvođači baterija ubrzano razvijaju solid-state baterije.

Kompanije CATL i BYD već su najavile da od 2027. godine planiraju početak ograničene serijske primene ove tehnologije u električnim automobilima.

Novo poresko oslobođenje moglo bi dodatno da ubrza njihov razvoj i izlazak na tržište.

Menja se politika podsticaja za električna vozila

Ova odluka deo je šire strategije kineske vlade.

Početkom jula najavljeno je da će od 2027. godine postepeno biti ukidani pojedini poreski podsticaji za električna i plug-in hibridna vozila.

Prema podacima Kineskog udruženja proizvođača putničkih automobila (CPCA), vozila nove energije činila su čak 54 odsto svih novoregistrovanih putničkih automobila u Kini u prvoj polovini 2026. godine.

Time Kina pokazuje da državne podsticaje želi da preusmeri sa već razvijenih litijum-jonskih baterija na tehnologije koje bi mogle da predstavljaju narednu fazu razvoja elektromobilnosti.

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