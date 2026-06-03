Dozvola je izdata investitoru Putevi Srbije, a odnosi se na izgradnju deonice obilaznice dužine 835,72 metra, od km 0+020 do km 0+855,72, sa postavljanjem 39 šipova za obezbeđenje stabilnosti terena.



Radovi će se izvoditi na području katastarske opštine Markovac, na teritoriji opštine Velika Plana.



Vrednost pripremnih radova procenjena je na 277,3 miliona dinara bez PDV-a.



Prema rešenju ministarstva, pripremni radovi obuhvataju geodetsko obeležavanje trase, uklanjanje šiblja, žbunja, drveća, panjeva i postojeće ograde, kao i zemljane radove koji uključuju skidanje humusa, iskope i izradu nasipa. Predviđeni su i radovi na izgradnji šipova i naglavnih greda koji će obezbediti sigurnost i stabilnost terena na budućoj trasi, piše eKapija.



U dokumentaciji se navodi da je Vlada Srbije još 2021. godine projekat obilaznice oko Svilajnca prepoznala kao projekat izgradnje i rekonstrukcije javne linijske saobraćajne infrastrukture od posebnog značaja za Republiku Srbiju.



Za projekat je pribavljeno i rešenje Ministarstva zaštite životne sredine prema kojem nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu, dok je odobren i plan upravljanja otpadom tokom izvođenja radova.



Privremena građevinska dozvola važi najduže 12 meseci od dana pravnosnažnosti, a investitor je u tom roku dužan da pribavi građevinsku dozvolu za kompletan linijski infrastrukturni objekat, kojom će biti obuhvaćeni i radovi izvedeni na osnovu ove dozvole.



Tehničku dokumentaciju za projekat izradile su kompanije MHM-Projekt iz Novog Sada, DEL ING iz Beograda i Filos inženjering iz Beograda, dok je tehničku kontrolu izvršio DB Inženjering iz Beograda.



Kako podseća Ekapija, krajem prošle godine potpisan je ugovor za izgradnju obilaznice oko Svilajnca sa novim mostom na Moravi.



"Potpisan je ugovor između Ministarstva građevine, Puteva Srbije i konzorcijuma koje predvodi Srbijaautoput. Ugovorili su obilaznicu oko Svilajnca sa novim mostom na Moravi, 4,5 kilometara puta i ovim ugovorom definisan je i novi most preko reke, tako da ja očekujem da do kraja 2026. godine Svilajnac dobija novi most. Ovo je velika vest koja se čekala preko 50 godina u Svilajncu", rekao je tada Predrag Milanović, predsednik Opštine Svilajnac.



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