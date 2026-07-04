"Pored ove deonice od 22,7 kilometara Bački Breg - Sombor koju moramo da završimo do aprila 2028. godine, jako nam je važna i ova deonica od 11,4 kilometara do petlje Kljajićevo, možete li deo finansiranja da rešite sa vašima u Azerbejdžanu, da možemo odmah da potpišemo komercijalni ugovor i za to, to je oko 118 miliona", upitao je Vučić prisutne iz AzVirta.

Kako je naveo Vučić, od petlje Klajićevo do petlje Bačka Topola je svega 36 kilometara važna mnogo za Sombor, za odlazak za Mađarsku i Beč, a deonica do Kljajićeva važna je mnogo i za Beograd i Novi Sad, piše Tanjug.

"Dužina od Bačkog Brega do Srpske Crnje ukupno je 185,5 kilometara. On povezuje zapadnu Bačku, severnu Bačku, severni Banat i srednji Banat, najveći deo Vojvođanskog okruga obuhvata "Osmeh Vojvodine", ne prolazi samo kroz Srem i Južni Banat, ali za sve ostale je od suštinskog značaja", rekao je Vučić.

Zajedno sa Vučićem u obilasku su i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor preduzeća Putevi Srbije Zoran Drobnjak, ambasador Azerbejdžana Kamil Kasijev i predstanici kompanije Azvirt.

Brza saobraćajnica "Osmeh Vojvodine", koja će proći od Bačkog Brega do Srpske Crnje dužinom od 185 kilometara, projektovana je za brzinu od 100 kilometara na sat i obuhvataće 46 mostova, 34 nadvožnjaka, pet podvožnjaka i 35 propusta.

Ukupna površina obuhvata prostornog plana je veća od 11.000 hektara i podeljena je na dva sektora i osam deonica.

Okvirni komercijalni Ugovor potpisan je sa azerbejdžanskom kompanijom Azvirt za pet deonica u dužini od 94,2 km od Bačkog Brega, preko Sombora, Kljajićeva, Sivca, Crvenke, Kule, Vrbasa do Srbobrana,

Potpisan je i Ugovor o projektovanju i izvođenju radova za prvih 23 kilometra ove saobraćajnice.

Navedeni ugovori potpisani su 18. marta ove godine u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića, navode iz Koridora Srbije.

Na predmetnim deonicama brze saobraćajnice planirana je izgradnja 11 petlji, 32 mosta, 34 nadvožnjaka, 12 propusta. Takođe, planirana je izgradnja i tri površinske kružne raskrsnice.

Na Deonici 1 (GP Bački Breg- Sombor) trenutno se izvode radovi na skidanju humusa, iskopu materijala na lokacijama gde su predviđeni useci, uređenje podtla, radovi na izradi nasipa, kao i radovi na izradi sloja posteljice.

Realizacijom projekta izgradnje predmetne saobraćajnice, saobraćajno-geografski položaj grada Sombora i grada Kikinde, opština Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja i Novog Bečeja, biće unapređeni u značajnoj meri, što će usloviti njihov brži i efikasniji razvoj.

Područja koja prirodno gravitiraju novoj saobraćajnici su i opštine Apatin, Odžaci, Bačka Palanka, Ada i Nova Crnja.

Izgradnja brze saobraćajnice pozitivno će uticati na međusobnu saobraćajnu povezanost opština i regionalnih centara AP Vojvodine, ali i na bolju povezanost zapadnobačkog i severnobanatskog okruga sa auto-putem E75, a time i sa Novim Sadom, Beogradom i ostalim delovima Srbije.

Izgradnjom ove saobraćajnice ostvariće se kraća veza AP Vojvodine sa Mađarskom (granični prelaz Bački Breg) i Rumunijom (granični prelaz Srpska Crnja) što u širem smislu predstavlja i značajnu povezanost čitavog područja u međunarodnom smislu.

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