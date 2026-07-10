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U Beograd stiglo 6.000 tona čelika iz Kine - poznati ključni datumi za novi Savski most

Na gradilište novog Savskog mosta u Beogradu stigla je kompletna čelična konstrukcija za gornji stroj mosta, dopremljena iz Kine. 

Autor:  Nina Stojanović
10.07.2026.10:27
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U Beograd stiglo 6.000 tona čelika iz Kine - poznati ključni datumi za novi Savski most
Foto: Shutterstock / humphery / Editorial Use Only
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Foto:Shutterstock
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Poslednjom isporukom završena je isporuka ukupno 6.000 tona čelika, dok izvođači najavljuju da tokom leta i jeseni predstoje najvažnije faze izgradnje.

Rukovodilac gradilišta iz kompanije "Pauer Čajna" Ivan Nikolić izjavio je da se radovi odvijaju planiranom dinamikom, a da se već oko 20. jula očekuje dolazak nove mehanizacije i velikog krana, dok bi krajem jeseni trebalo da stignu i kablovi za lukove mosta.

Završena isporuka čelične konstrukcije iz Kine

Nikolić je rekao da je tokom maja završena poslednja isporuka materijala iz Kine, čime je kompletirana sva čelična konstrukcija potrebna za izgradnju gornjeg stroja mosta.

Naglasio je i da radovi na reci, koji predstavljaju jedan od najvažnijih delova projekta, nisu prekidani tokom prethodnih meseci.

"Trenutno se izvode radovi na stubu četiri, odnosno priprema zagatne konstrukcije na stubu tri, a na stubu četiri izvodimo šipove danas i u toku je betoniranje 11 od 21 šipa koliko imamo projektovano da uradimo."

Novi kran stiže oko 20. jula

Kako je objasnio, ni radovi na pristupnim saobraćajnicama nisu prekidani, a stubovi na obe obale već su završeni.

Oko 20. jula očekuje se dolazak nove mehanizacije i velikog krana, nakon čega će početi uklanjanje ostataka na delu gradilišta gde se ranije obrušio stari kran.

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Nakon toga sledi čišćenje terena, provera eventualnih oštećenja na već montiranoj konstrukciji i pribavljanje potrebnih odobrenja za nastavak radova.

"Očekuje se da će se od avgusta radovi na čeličnoj konstrukciji na ovom delu izvoditi u punoj brzini."

Slede montaža glavnog raspona i lukova

Naredna velika faza izgradnje biće spajanje glavnog raspona mosta dugog oko 240 metara, nakon čega sledi montaža lukova visine 36 metara.

Krajem jeseni očekuje se i transport kablova za lukove, koji su već testirani u Kini.

"Nakon toga, konstrukcija teška 5.000 tona biće montirana na rečne stubove uz pomoć barži, nakon čega sledi njeno povezivanje sa obalama."

Najzahtevniji deo projekta odvija se u vodi

Govoreći o izazovima na gradilištu, Nikolić je istakao da su trenutno najkompleksniji radovi oni koji se izvode ispod nivoa reke, jer podrazumevaju izgradnju temelja i naglavnih greda, dok sama montaža masivne konstrukcije predstavlja veliki tehnološki izazov.

Novi Savski most biće težak oko 6.500 tona, dok će deo konstrukcije koji se montira na gradilištu imati oko 4.700 tona.

Raspon između stubova iznosiće oko 166 metara, čime će biti obezbeđen plovni put širi od 150 metara.

Most će imati po dve saobraćajne trake u oba smera, odvojeni tramvajski koridor, kao i prateću saobraćajnu infrastrukturu.

Kada će novi Savski most biti otvoren?

Novi Savski most predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Beogradu i deo je projekta "Mali metro", koji obuhvata i izgradnju tunela od Ekonomskog fakulteta do Bulevara despota Stefana, prenosi Kurir Biznis

Saobraćaj preko starog Savskog mosta obustavljen je 19. novembra 2024. godine, radovi na njegovoj demontaži počeli su u aprilu 2025, dok su poslednji delovi stare zelene lučne konstrukcije uklonjeni u julu iste godine, čime je završena demontaža mosta koji je pune 83 godine povezivao Stari grad i Novi Beograd.

Prema ranijim najavama, novi Savski most trebalo bi da bude otvoren za saobraćaj do kraja marta 2027. godine.

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izgradnja Radovi Savski most

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