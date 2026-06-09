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"Od aerodroma do centra Beograda za 15 do 20 minuta" - Vučić otkrio detalje o izgradnji pruge

Nova železnička veza između centra Beograda, Aerodroma Nikola Tesla i budućeg EXPO kompleksa trebalo bi značajno da olakša prevoz građanima i posetiocima prestonice.

Autor:  Dubravka Jovanović
09.06.2026.09:03
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"Od aerodroma do centra Beograda za 15 do 20 minuta" - Vučić otkrio detalje o izgradnji pruge
Foto: Shutterstock
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Za mnoge građane put do aerodroma često znači gužve, neizvesno vreme putovanja i dodatni stres pred let. Međutim, ukoliko radovi budu završeni prema planu, uskoro bi od centra Beograda do Aerodroma Nikola Tesla moglo da se stiže za svega 15 do 20 minuta.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom gostovanja na TV Pink da radovi na izgradnji nove železničke pruge napreduju velikom brzinom i da će ovaj projekat promeniti način na koji se građani kreću kroz prestonicu.

"Napreduje izuzetnom brzinom. Od aerodroma do centra Beograda stizaće se za 15 do 20 minuta. Biće povezano sa stanicama Novi Beograd i Zemun Polje, a sa druge strane ići će prema EXPO kompleksu i Obrenovcu. Tako povezujemo sve te krajeve i olakšavamo život građanima", rekao je Vučić.

Dodao je da ga od druge polovine juna očekuju svakodnevni obilasci gradilišta širom Srbije kako bi se upoznao sa napretkom radova, ali i saslušao primedbe građana.

Završeni prvi kilometri nove pruge

Jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u okviru priprema za međunarodnu izložbu EXPO 2027 jeste upravo izgradnja nove železničke veze koja će povezati centar Beograda, Aerodrom Nikola Tesla, Surčin i budući Nacionalni stadion.

Na trasi dugoj 18,3 kilometra gradi se čak šest velikih objekata - četiri mosta, jedan vijadukt i jedan nadvožnjak.

Prema planovima, građevinski radovi i polaganje koloseka trebalo bi da budu završeni do kraja godine, nakon čega slede testiranja kompletne infrastrukture i vozova.

Prvi rezultati već su vidljivi

Radovi na deonici od železničke stanice Zemun Polje ka Aerodromu Nikola Tesla već su značajno odmakli.

Na prvih 4,5 kilometara trase završeni su građevinski radovi, postavljeni su pragovi i šine, a završena je i elektrifikacija pruge.

To predstavlja važan korak ka završetku projekta koji bi mogao da promeni svakodnevicu hiljada građana, ali i iskustvo miliona putnika koji svake godine prolaze kroz najveći aerodrom u Srbiji.

Šta nova pruga znači za građane?

Osim bržeg dolaska do aerodroma, nova železnička veza trebalo bi da rastereti drumski saobraćaj i smanji gužve na najopterećenijim saobraćajnicama u Beogradu.

Za stanovnike Novog Beograda, Zemuna, Surčina i Obrenovca to znači jednostavnije i brže putovanje, dok će za turiste i poslovne ljude dolazak u prestonicu biti znatno lakši nego do sada.

Upravo zbog toga ovaj projekat mnogi vide kao jedan od ključnih koraka u modernizaciji saobraćajne infrastrukture Srbije u susret EXPO 2027.

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Srbija izgradnja pruga

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