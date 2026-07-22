''Dobar i sadržajan razgovor sa delegacijom EBRD za Jugoistočnu Evropu. Posebno sam naglasio da me raduje odluka o formiranju regionalnog centra EBRD za Jugoistočnu Evropu u okviru kancelarije u Beogradu, što predstavlja još jednu potvrdu značaja Srbije kao pouzdanog partnera i važnog ekonomskog i investicionog središta regiona'', naveo je Vučić u objavi na Instagramu.

Naveo je da je sa delegacijom EBRD razgovarao o strateškim razvojnim prioritetima naše zemlje u oblastima održive infrastrukture, energetike, zelene tranzicije, obnovljivih izvora energije i unapređenju energetske efikasnosti.

Vučić je istakao da je realizacija tih projekata važna za jačanje konkurentnosti privrede, kao i za podsticanje održivog ekonomskog rasta i poboljšanje kvaliteta života građana.

''Sastanak je bio odlična prilika da razmotrimo nastavak uspešne saradnje i njeno podizanje na nivo koji odgovara ubrzanom i snažnom razvoju Srbije i njenoj ulozi pokretača razvoja celog regiona'', naveo je predsednik Vučić.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.