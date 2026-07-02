Ugovor su potpisli generalni direktor "Monteputa" Milan Ljiljanić i Milan Marić, koji je predstavnik konzorcijuma kompanija "Briv Construction", "Herc gradnja", "Hering", "IPSA Institut" i "Shadong Foreign Economical & Tehnical Cooperation", koje će izvoditi radove na ovoj deonici, prenose Vijesti.

Ova deonica je planirana kao brza saobraćajnica od Markovića do Lastve Grbaljske, piše Tanjug.

Reč je o projektu koji bi trebalo značajno da doprinese izmeštanju tranzitnog saobraćaja iz urbanog jezgra Budve, smanjenju letnjih saobraćajnih gužvi i unapređenju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Ugovor je potpisan 29. juna u Podgorici.

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