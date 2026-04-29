Visoki finansijski zvaničnik Pentagona, Džuls Herst, dao je brojku tokom saslušanja Odbora za oružane snage Predstavničkog doma sa ministrom odbrane Pitom Hegsetom.

To je najpreciznija brojka koju je Trampova administracija dala ratu, koji, uprkos nedavnom primirju, nema jasan kraj, izveštava Politiko.

"Do sada trošimo oko 25 milijardi dolara na operaciju Epska bes, uglavnom na municiju", rekao je Herst.

Ta brojka je daleko ispod spoljnih procena, s obzirom na tempo vazdušnih i pomorskih operacija i troškove obnove skupe protivvazdušne odbrane, piše tportal.

Herst je na samitu o odbrani u Vašingtonu u martu rekao da je prva nedelja rata sa Iranom koštala oko 11 milijardi dolara. Cena od 25 milijardi dolara dolazi u trenutku kada zvaničnici razgovaraju o dodatnom zahtevu do 200 miliona dolara za finansiranje sukoba i obnovu oružja.

