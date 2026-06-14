Gostujući danas u emisiji "Jutro" na TV Prva, predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na veliki paket mera koji država sprema za penzionere. Građani sa nižim primanjima biće stavljeni u fokus, a predsednik je najavio dodatne pogodnosti i finansijsku pomoć najstarijima.

- Tu će biti vaučeri za banje, jeftiniji lekovi, jednokratna davanja. I to ćemo posebno gledati kako da siromašnijima pomognemo nego onima sa višim primanjima - rekao je predsednik.

Tri glavne stavke

Novi paket mera obuhvatiće značajna finansijska izdvajanja i fokusiraće se na tri glavna stuba, dodatnu podršku penzionerima, snižavanje cena lekova za najosetljivije pacijente, kао i poboljšanje statusa zaposlenih u socijalnoj zaštiti, korisnika socijalne pomoći i veterana.

Pored ovih konkretnih mera, najavljeno je i širenje dostupnosti zdravstvene nege u najudaljenijim seoskim sredinama.

Redovno povećanje penzija biće realizovano odvojeno od ovog paketa pomoći, kao znak zahvalnosti za teret reformi koji su penzioneri podneli.

Druga ključna mera odnosi se na zdravstveni sistem, odnosno na pojeftinjenje medikamenata za hronične bolesnike. Država planira da preuzme deo troškova, a stručnjaci trenutno donose odluku o samom modelu subvencionisanja. Ciljna grupa za ove olakšice biće pacijenti na dijalizi, kardiovaskularni bolesnici, dijabetičari, ali i deca kojoj su potrebni skupi lekovi.

Treći segment mera posvećen je sistemu socijalne zaštite i borcima. Pored njih, država će usmeriti pomoć ka primaocima socijalne zaštite, kao i ratnim veteranima.

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