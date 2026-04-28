"Možete da mislite naše probleme, nama i dalje traju sankcije, samo se ne primenjuju još mesec dana ili nešto manje od mesec dana, do kad bi trebalo konačno da se zaključi sporazum o kupoprodaji NIS-a", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara da li je sa sa predsednikom Švajcarske Konfederacije Gi Parmelanom razgovarao o situaciji na Bliskom istoku i kako situacija sa rastom cene nafte može da se odrazi na švajcarske investicije u Srbiji i na Balkanu, preneo je Tanjug.



Vučić je primetio da je cena nafta već otišla na više od 111 dolara za barel.



"Koja god poruka da se pojavi iz Bele kuće i Teherana, iz celog regiona, samo povećava cenu nafte. Najbolje bi bilo kad niko ništa ne bi govorio, bar se ne bi povećavala cena nafte. A ovako, svaki put kad probaju da umire cenu nafte, ona ode gore. I sada vam kažem, ja ne znam više šta da radimo, mi smo već odustali 25 odsto od akcize. Već imate šest zemalja od osam u regionu gde imaju višu cenu goriva. Ne znam šta više da radimo, da odustajemo od svih prihoda za državu, mi se nalazimo u velikom problemu", ukazao je Vučić.



Kazao je da naša država pokušava da završi i sa Ukrajinom i sa još nekima ugovore o slobodnoj trgovini ili neke posebne barter aranžmane oko đubriva.



"Pokušavamo da dovučemo za naše poljoprivrednike đubrivo, ali mnogo, mnogo problema, ali o tome ću neki drugi put da pričam. Švajcarska ih sigurno manje oseća, oni su mnogo jača, mnogo stabilnija finansijski zemlja od nas. Mi nemamo problema sa javnim dugom, ali i mi koji smo pravili buffere i koji uzimamo pare na finansijskom tržištu pod povoljnim uslovima, nemamo problem sa tim, dakle, i neće nam nikada preći javni dug, ne 60, nego 50 odsto u odnosu na BDP, opet imamo probleme. I plašim se da ćemo tek da ih imamo", dodao je Vučić.



Naveo je da sve cene skaču čim se priča o ratovima.

"Samo da nam se to ne odrazi na ljude, da nam inflacija ponovo ne počne da skače. I u martu je to bilo dobro, sve dobro, sve pod kontrolom, 2,8 odsto, moramo da probamo da držimo to ispod tri odsto", istakao je predsednik Vučić.



Predsednik Švajcarske Konfederacije Gi Parmelan je, na pitanje da li je razgovarao sa predsednikom Vučićem o geopolitičkoj situaciji na Bliskom istoku i da li rast cena nafte utiče i na švajcarske investicije u Srbiji i na Balkanu, rekao da cene barela nafte mogu loše da utiču i na investicije švajcarskih preduzeća u Srbiji.



"Postoji taj protekcionizam koji sve više narasta, tako da mi želimo da se izdvojimo iz toga i da potpišemo što više sporazuma o slobodnoj razmeni dobara i usluga sa zemljama", rekao je on.



Parmelan je naveo da je Švajcarska zaključila više od 110 sporazuma o zaštiti investicija sa različitim zemljama u svetu.



"Poslednji koji sam potpisao prošle nedelje je bio sa Saudijskom Arabijom i tako se pojačava bezbednost pravnog okvira i mislim da bi to bilo značajno i da potpišemo sa Srbijom, radi boljih i sve većih investicija", kazao je predsednik Švajcarske.



