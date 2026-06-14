"Srbija je bila od 2010. do 2014. godine, to je pre samo 12 godina, na trećem i četvrtom mestu i to delila mesto sa tadašnjom Makedonijom, a ispred nas su bili Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Podsetiću vas da je tada u Crnoj Gori prosečna plata bila 50 odsto viša nego u Srbiji, oni su imali zaradu od 490 evra, a mi 330 evra. U martu mesecu prosečna plata u Srbiji je bila nešto više od prosečne u Crnoj Gori. To je neverovatan napredak Srbije", rekao je Vučić.

Takođe, Vučić je podsetio da je 2012. godine prosečna zarada u Bosni i Hercegovini bila 412 evra, a dok je kod nas bila 330 evra.

"Danas imamo veća primanja i od njih. Naša stopa javnog duga po Evrostatu gotovo je dvostruka niža nego u u nekim zemljama u regionu i Evropi. Po prvi put u istoriji Srbije imamo 14 godina punu stabilnost kursa dinara", rekao je Vučić.

Vučić je naveo da danas imamo 550.000 više formalno zaposlenih nego 2012. godine.

"Sledeće godine bićemo prva zemlja u Evropi po stopi rasta, a ove godine ćemo biti treća zemlja. To je rezultat blokada, manjeg broja turista i cele te situacije u zemlji koja je uticala da rast bude manji", rekao je Vučić.

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