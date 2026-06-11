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Vučić ugostio najvećeg šampiona badmintona svih vremena - Lin Dan stiže i na Ekspo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa kineskom sportskom legendom Lin Dan, jednim od najtrofejnijih sportista u istoriji badmintona.

Autor:  Nina Stojanović
11.06.2026.11:42
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Vučić ugostio najvećeg šampiona badmintona svih vremena - Lin Dan stiže i na Ekspo
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Obraćajući se novinarima pre sastanka, Vučić je rekao:

"Nema šta nije osvojio."

Tokom razgovora sa proslavljenim kineskim sportistom, predsednik Srbije izrazio je zadovoljstvo zbog njegove prve posete našoj zemlji.

"Nisam mnogo gledao badminton, ali kada smo bili u Šangaju, za košarkaše su neke znali, neke nisu. Jedino su za vas svi znali, ne postoji niko ko nije čuo za vas", istakao je predsednik Srbije.

Vučić je dodao da mu je tokom boravka u Kini jedan sagovornik rekao da je neverovatno što Lin Dan dolazi u Beograd.

Kineski šampion zahvalio je na gostoprimstvu i istakao da mu predstavlja veliku čast što je prvi put u Srbiji.

Više od poznatog imena: Kako se biraju ambasadori sveta koji dolaze u Beograd i zašto je to istovremeno jedan od najlepših i najzahtevnijih poslova Ekspa 2027 Beograd, više o tome pročitajte OVDE

Predsednik Srbije naglasio je značaj specijalizovane izložbe Ekspo 2027 za promociju zemlje.

"I zato vam veliko hvala što ćete promovisati Ekspo", kazao je Vučić.

Govoreći o popularnosti kineskog sportiste, predsednik Srbije je rekao:

"Ali neverovatno je da ste toliko popularni u celoj Aziji, od Malezije do Indije, neverovatno je kakve ste uspehe postigli."

Kako izgleda put do vrhunskih rezultata

Vučić se tokom razgovora interesovao za način treninga jednog od najvećih šampiona u istoriji badmintona.

Na pitanje koliko dnevno trenira da bi ostvario takve rezultate, Lin Dan je odgovorio:

"Svakoga dana moramo da posvetimo najmanje šest sati trenitngu. Ja sam imao sreće, nijednom u mojoj karijeri nisam doživeo povredu."

Predsednik Srbije je potom kroz šalu prokomentarisao:

"Gde za svakog, kada bi naši u fudbalu toliko trenirali gde bi nam kraj bio."

Jedini badminton igrač koji je osvojio sve

Lin Dan se smatra jednim od najvećih sportista koje je Kina ikada imala. Tokom karijere osvojio je dve uzastopne olimpijske zlatne medalje – u Pekingu 2008. i Londonu 2012. godine.

Pored olimpijskih uspeha, postao je prvi i jedini badminton igrač koji je osvojio svih devet najvažnijih titula u ovom sportu, uključujući Svetsko prvenstvo, Svetski kup, Tomasov kup, Sudirmanov kup, Super serije masters finale, Sveenglesko prvenstvo, Azijske igre i Azijsko prvenstvo.

Njegova poseta Srbiji deo je aktivnosti u okviru promocije Ekspa 2027, najveće međunarodne manifestacije koja će biti održana u Beogradu.

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Aleksandar Vučić Ekspo lin dan

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