"Misija Međunarodnog monetarnog fonda boravi u poseti Srbiji, a naši zvanični razgovori započeli su jutros plenarnim sastankom u Narodnoj banci Srbije", objavio je na svom Instagram nalogu prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali.

Prema njegovim rečima, MMF će boraviti u Srbiji do 5. maja, povodom trećeg razmatranja aktuelnog nefinansijskog aranžmana u vidu Instrumenta za koordinaciju politika (PCI).

"Tokom posete ćemo razgovarati o aktuelnim makroekonomskim pokazateljima naše zemlje, reformama koje sprovodimo, realizaciji aktuelnog aranžmana, ali i o svim izazovima koji postoje u kontekstu globalnih dešavanja. Inače, tokom prethodne nedelje sam boravio na Prolećnom zasedanju MMF-a i Svetske banke u Vašingtonu. Tom prilikom je naša delegacija imala čitav niz važnih susreta, sa zvaničnicima MMF-a, Svetske banke, tri renomirane kreditne rejting agencije, kao i sa brojnim investitorima", naveo je ministar.

Kako kaže, u Vašingtonu su razgovarali o "našoj ekonomskoj politici, kao i o merama koje sprovodimo kako bi zaštitili svoju ekonomiju i građane u svetlu svetske energetske krize".

"Srbija je dobila brojne pohvale za mere koje smo preduzeli kako bismo sačuvali makroekonomsku stabilnost, a mi nastavljamo da, vodeći odgovornu ekonomsku politiku čuvamo naše javne finansije i životni standard građana Srbije", zaključio je Mali.

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.