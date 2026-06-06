Šta potrošači treba da znaju - Sladoled u Hrvatskoj povučen zbog ambalaže

Odluka je doneta radi zaštite bezbednosti potrošača, a nadležne institucije i proizvođač pozivaju građane da provere proizvode koje imaju kod kuće.

Povlačenje se odnosi na proizvod sa brojem lota L260227 i datumom isteka 27. avgusta 2027. godine. Prema Državnom inspektoratu, proizvod se povlači iz preventivnih razloga zbog pregleda ambalaže.

Iako trenutno nema informacija o zdravstvenim problemima povezanim sa konzumiranjem ovog sladoleda, nadležni organi su odlučili da preduzmu mere predostrožnosti kako bi dodatno proverili ispravnost ambalaže proizvoda.

Proizvod nije u skladu sa Uredbom (EZ) br. 178/2002 kojom se utvrđuju opšti principi i zahtevi zakona o hrani, osniva Evropska agencija za bezbednost hrane i utvrđuju postupci u pitanjima bezbednosti hrane“, navodi se u zvaničnom obaveštenju, piše Slobodna Dalmacija, prenosi Blic.

Savet potrošačima

Potrošačima se savetuje da provere da li imaju predmetni proizvod kod kuće i da obrate pažnju na broj serije i datum isteka roka trajanja. U slučaju da poseduju sladoled iz opozvane serije, preporučuje se da ga ne konzumiraju dok se provere ne završe i da slede uputstva proizvođača i trgovaca u vezi sa vraćanjem proizvoda.

"Ledo Kvatro" je godinama među najprodavanijim porodičnim sladoledima u Hrvatskoj, zbog čega je vest o opozivu privukla veliku pažnju potrošača. Stručnjaci ističu da su preventivni opozivi proizvoda deo redovnih procedura zaštite potrošača i ne moraju nužno značiti da proizvod predstavlja neposredni rizik po zdravlje.

Nadležne institucije će nastaviti da prate situaciju, a dodatne informacije o rezultatima provere ambalaže i eventualnim daljim koracima biće objavljene nakon završetka postupka.

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