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Šta potrošači treba da znaju - Sladoled u Hrvatskoj povučen zbog ambalaže

Ljubitelji sladoleda suočavaju se sa neprijatnim vestima jer se nekoliko vrsta sladoleda "Ledo Kvatro" (Ledo Quattro) preventivno povlači sa tržišta Hrvatske zbog utvrđenog problema sa ambalažom. 

Autor:  Stanko Stamenković
06.06.2026.13:56
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Šta potrošači treba da znaju - Sladoled u Hrvatskoj povučen zbog ambalaže
Foto: Freepik
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Odluka je doneta radi zaštite bezbednosti potrošača, a nadležne institucije i proizvođač pozivaju građane da provere proizvode koje imaju kod kuće.

Povlačenje se odnosi na proizvod sa brojem lota L260227 i datumom isteka 27. avgusta 2027. godine. Prema Državnom inspektoratu, proizvod se povlači iz preventivnih razloga zbog pregleda ambalaže.

Iako trenutno nema informacija o zdravstvenim problemima povezanim sa konzumiranjem ovog sladoleda, nadležni organi su odlučili da preduzmu mere predostrožnosti kako bi dodatno proverili ispravnost ambalaže proizvoda.

Proizvod nije u skladu sa Uredbom (EZ) br. 178/2002 kojom se utvrđuju opšti principi i zahtevi zakona o hrani, osniva Evropska agencija za bezbednost hrane i utvrđuju postupci u pitanjima bezbednosti hrane“, navodi se u zvaničnom obaveštenju, piše Slobodna Dalmacija, prenosi Blic.

Savet potrošačima

Potrošačima se savetuje da provere da li imaju predmetni proizvod kod kuće i da obrate pažnju na broj serije i datum isteka roka trajanja. U slučaju da poseduju sladoled iz opozvane serije, preporučuje se da ga ne konzumiraju dok se provere ne završe i da slede uputstva proizvođača i trgovaca u vezi sa vraćanjem proizvoda.

"Ledo Kvatro" je godinama među najprodavanijim porodičnim sladoledima u Hrvatskoj, zbog čega je vest o opozivu privukla veliku pažnju potrošača. Stručnjaci ističu da su preventivni opozivi proizvoda deo redovnih procedura zaštite potrošača i ne moraju nužno značiti da proizvod predstavlja neposredni rizik po zdravlje.

Nadležne institucije će nastaviti da prate situaciju, a dodatne informacije o rezultatima provere ambalaže i eventualnim daljim koracima biće objavljene nakon završetka postupka.

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Hrvatska potrošači sladoled povlačenje proizvoda ambalaža

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