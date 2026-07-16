Novo nacionalno istraživanje sprovedeno u Hrvatskoj prvi put je pokazalo koliko se ovih sitnih čestica nalazi u vodi za piće nakon procesa prečišćavanja, a rezultati ukazuju da je njihova koncentracija niža od proseka zabeleženog u drugim evropskim zemljama.

Koliko mikroplastike ima u vodi?

Prema podacima Instituta za vode „Josip Juraj Štrosmajer“, u vodi iz distributivne mreže utvrđena je prosečna koncentracija od 0,144 čestice mikroplastike po litru, odnosno približno jedna čestica na sedam litara vode.

Rezultati su objavljeni u Izveštaju o zdravstvenoj bezbednosti vode za ljudsku potrošnju u Hrvatskoj za 2025. godinu.

Manje nego u većem delu Evrope

Kako se navodi u izveštaju, dobijene vrednosti niže su od onih koje se najčešće navode u evropskim istraživanjima, gde se koncentracije kreću između 0,9 i 2 čestice po litru.

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Stručnjaci ipak upozoravaju da rezultate treba tumačiti oprezno, jer količina otkrivene mikroplastike zavisi od veličine čestica koje se mere i primenjene metode analize.

„Najveća vrednost ovog istraživanja nije sama izmerena vrednost, već činjenica da je Hrvatska prvi put uspostavila nacionalnu referentnu vrednost određenu prema zajedničkoj evropskoj metodologiji. U nauci jedno merenje retko daje konačan odgovor. Ono dobija pravi značaj tek kada postane deo dugoročnog niza uporedivih merenja“, rekao je direktor Instituta za vode „Josip Juraj Štrosmajer“, vanredni profesor dr Mario Šiljeg.

Prečišćavanje uklanja gotovo svu mikroplastiku

Institut je, pored obaveznih analiza vode za piće, ispitao i sirovu vodu pre tretmana.

Rezultati pokazuju da sistemi za prečišćavanje koji koriste površinske vode uklanjaju u proseku 94,7 odsto mikroplastičnih čestica obuhvaćenih evropskom metodologijom.

„Tehnologije prečišćavanja vode razvijaju se decenijama kako bi uklonile zagađivače i zaštitile zdravlje ljudi. Rezultati pokazuju da se u posmatranim sistemima veoma efikasno uklanjaju i mikroplastične čestice obuhvaćene evropskom metodologijom. To potvrđuje da je kvalitet javnog vodosnabdevanja zasnovan na stručnosti, modernoj tehnologiji i kontinuiranim ulaganjima“, istakao je Šiljeg.

Prvi korak ka dugoročnom praćenju

Institut navodi da ovo istraživanje predstavlja početak nacionalnog praćenja mikroplastike u vodi za piće i osnovu za buduća poređenja.

Evropska metodologija trenutno obuhvata čestice veličine od 20 mikrometara do pet milimetara, dok nanoplastika za sada nije uključena jer međunarodni standardi za njeno merenje još nisu razvijeni.

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