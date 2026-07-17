Dok se poslednjih nedelja sve češće govori o slabijoj turističkoj sezoni, praznijim apartmanima i gostima koji se žale na visoke cene, pitanje koje se nameće jeste - kakva je stvarna situacija na hrvatskoj obali?

Ekipa HRT-a proverila je stanje u Zadru, gde su pojedini iznajmljivači i lokalni stanovnici primetili da je početak sezone slabiji nego prethodnih godina. Iako snimci praznijih ulica na zadarskom poluostrvu nisu nužno pokazatelj cele sezone, meštani kažu da se promena ipak oseća.

Rudolf Milenković, koji izdaje tri apartmana u Zadru, kaže da je već tokom juna primetio manji broj gostiju.

"Da, bilo je praznije", rekao je Milenković, dodajući da je ove godine manje i takozvanih "crnih gostiju", odnosno turista koji borave na nelegalan način i ne plaćaju smeštaj.

Manje posla imaju i gradske službe koje kontrolišu nelegalno kampovanje. Opštinska redarka Glorija Zrilić Buterin ocenjuje da je situacija ove godine mirnija nego ranije.

"Ove godine je situacija nešto slabija nego prethodnih godina", navela je ona.

Statistika pokazuje pad dolazaka

Podaci Turističke zajednice Zadra pokazuju da je u junu zabeležen pad broja turista. Dolazaka je bilo manje za 4,5 odsto, dok je broj noćenja smanjen za oko 0,5 odsto.

Direktorka Turističke zajednice Zadra Iva Bencun istakla je da pad nije dramatičan kada je reč o noćenjima, ali da se određeno usporavanje ipak primećuje.

Cene glavni razlog nezadovoljstva?

Među lokalnim stanovništvom često se kao glavni razlog slabije potražnje pominju visoke cene. Dostavljač Roko smatra da su upravo troškovi letovanja jedan od razloga zbog kojih deo turista ove godine bira druge destinacije.

"Pogotovo sada ujutru nema mnogo ljudi. Cene su verovatno visoke", rekao je on.

Sličnog mišljenja je i Igor Dunatov, koji više od pola veka živi u Australiji. On kaže da ga je iznenadila razlika u cenama pojedinih proizvoda i usluga. Kao primer navodi ribu kovač, koja u Australiji košta znatno manje nego na hrvatskoj obali.

"Skuplje je nego u Australiji. Vaše ulje je skuplje, vaš sapun je skuplji", rekao je Dunatov.

Strani gosti ipak ne odustaju

Ipak, nisu svi turisti nezadovoljni cenama. Grupa nemačkih gostiju koju je ekipa HRT-a zatekla na odmoru smatra da su cene u Hrvatskoj slične onima u njihovoj zemlji.

"Mislim da su cene ovde prilično slične cenama u Nemačkoj", rekla je turistkinja Sindija.

Turistički radnici sada očekuju da bi završnica sezone mogla doneti veći broj gostiju, posebno nakon Svetskog prvenstva, kada se mnogi odlučuju na putovanja u poslednjem trenutku, piše Poslovni.hr

Iako nema govora o potpunom krahu sezone, činjenica je da se hrvatski turizam suočava sa novim izazovom - kako zadržati goste u vremenu kada cene postaju jedan od ključnih faktora pri izboru destinacije.

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