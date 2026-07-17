Iseckana zelena salata koja se koristila u restoranima Taco Bell u pet američkih saveznih država identifikovana je kao mogući izvor velike epidemije ciklosporijaze, bolesti koja izaziva jaku i dugotrajnu vodenastu dijareju.

Američka Uprava za hranu i lekove (FDA) saopštila je da je zelena salata poslužena u restoranima ovog lanca u Indijani, Kentakiju, Mičigenu, Ohaju i Zapadnoj Virdžiniji povezana sa 1.644 potvrđena slučaja infekcije parazitom ciklospora.

Iako FDA u svom saopštenju nije navela ime kompanije koja je proizvodila spornu salatu, istraga je pokazala da su oboleli jeli zelenu salatu koja potiče od istog dobavljača iz Meksika.

Prema informacijama do kojih je došao Business Insider, kao mogući izvor pomenut je veliki proizvođač povrća Taylor Farms, jedna od najvećih kompanija za preradu i distribuciju salate u Severnoj Americi.

Epidemija se proširila na 34 države

Broj obolelih mogao bi biti znatno veći, jer se slučajevi ciklosporijaze i dalje prijavljuju širom SAD.

Prema podacima američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), od početka maja infekcije su registrovane u 34 savezne države. Do 13. jula potvrđeno je 1.645 slučajeva, dok je 141 osoba završila u bolnici. Smrtnih slučajeva za sada nema.

Posebno teško pogođen je Mičigen, gde je prijavljeno više od 4.300 slučajeva ciklosporijaze. Zdravstvene vlasti te države takođe su ukazale da bi zeleniš, odnosno zelena salata, mogao biti jedan od mogućih izvora zaraze.

Taco Bell reagovao i uklonio salatu iz restorana

Kompanija Taco Bell saopštila je da je, nakon razgovora sa zdravstvenim zvaničnicima, preduzela preventivne mere i uklonila potencijalno zaraženu zelenu salatu iz restorana u pogođenim državama.

Kako su naveli, sporni sastojak je privremeno uklonjen iz njihovog lanca snabdevanja, a zamena je uvedena u roku od 24 sata na određenim lokacijama.

"Iz predostrožnosti preduzeli smo hitne mere kako bismo uklonili potencijalno pogođenu zelenu salatu", naveli su iz kompanije.

Kako nastaje infekcija i koji su simptomi?

Ciklosporijazu izaziva parazit Cyclospora cayetanensis, a najčešći simptom je obilna, vodenasta dijareja koja može trajati nedeljama ukoliko se ne leči.

Oboleli često imaju grčeve u stomaku, nadutost i gasove, mučninu, gubitak apetita i umor.

Bolest se uglavnom uspešno leči kombinacijom antibiotika trimetoprima i sulfametoksazola, poznatom kao Baktrim.

Zašto je teško pronaći izvor zaraze?

Stručnjaci upozoravaju da je epidemije ciklospore teško pratiti jer simptomi često nastaju tek nekoliko dana nakon konzumiranja zaražene hrane.

Zbog tog vremenskog razmaka ljudi često ne mogu da se sete šta su tačno jeli pre nego što su se razboleli.

Amira Ros, profesorka globalnog zdravlja i epidemiologije na Univerzitetu Džordž Mejson i bivša istraživačica CDC-a, objasnila je da do kontaminacije najčešće dolazi preko vode.

"Najčešće kontaminirana voda dovodi do kontaminiranih proizvoda. Povrće može biti izloženo vodi koja sadrži parazite tokom uzgoja ili prerade", rekla je ona.

Taylor Farms već ranije povezivan sa povlačenjem proizvoda

Kompanija Taylor Farms poslednjih godina bila je uključena u nekoliko slučajeva povlačenja hrane.

Tokom 2024. godine kompanija je povukla određene količine luka koji je korišćen i u restoranima McDonald'sa zbog moguće kontaminacije bakterijom E. coli. Taj slučaj povezan je sa više od 100 obolelih osoba i jednom smrću.

Ranije, 2020. godine, povlačeni su proizvodi od luka zbog moguće kontaminacije salmonelom, dok su prošle godine povučeni određeni kompleti za salatu zbog neprijavljenih alergena.

Zdravstvene vlasti sada apeluju na građane da budu posebno oprezni sa gotovim salatama i pakovanim zelenim povrćem dok istraga traje. Preporuka je da se bira sveža zelena salata u glavici, da se spoljni listovi uklone i da se povrće dobro opere.

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