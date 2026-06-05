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Hrvatska objavila nova pravila za vozače

Posle višegodišnjih rasprava na nivou Evropske unije o uslovima rada vozača i pravilima konkurencije u drumskom transportu, Hrvatska je usvojila izmene zakona kojima se domaći propisi usklađuju sa evropskim Paketom mobilnosti. Nova pravila donose dodatne obaveze za prevoznike, radionice za tahografe i kompanije koje obavljaju međunarodni drumski transport.

Autor:  Dubravka Jovanović
05.06.2026.09:51
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Hrvatska objavila nova pravila za vozače
Foto: Pexels
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Izmenama Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za beleženje u drumskom saobraćaju uvodi se proširenje obaveze ugradnje tahografa na laka teretna vozila najveće dozvoljene mase veće od 2,5 tone koja učestvuju u međunarodnom prevozu robe ili kabotaži.

Nova obaveza počinje da se primenjuje od 1. jula 2026. godine i predstavlja deo sprovođenja Uredbe EU 2020/1054, koja je sastavni deo evropskog Paketa mobilnosti.

Prema podacima hrvatskog Ministarstva saobraćaja, na ovu obavezu odnosiće se gotovo hiljadu vozila koja već poseduju licence za međunarodni transport, prenosi Poslovni.

Digitalno praćenje prevoza opasnih materija

Jedna od najznačajnijih novina odnosi se na projekat e-ADR, kojim će biti omogućeno digitalno praćenje transporta opasnih materija u drumskom saobraćaju.

Sistem će povezivati podatke sa tahografa i elektronske informacije o teretu, što bi trebalo da omogući efikasniji nadzor i bržu kontrolu prevoza opasnih supstanci.

Nadležni ističu da bi ovakav sistem trebalo da doprinese većoj bezbednosti na putevima, boljoj zaštiti životne sredine i smanjenju rizika od incidenata tokom transporta opasnog tereta.

Stroža kontrola rada vozača

Izmene zakona predviđaju i dosledniju primenu evropskih pravila o radnom vremenu, odmorima i vožnji profesionalnih vozača.

Evropska komisija još 2017. godine ocenila je da postojeća pravila nisu dovoljno efikasna u sprečavanju umora vozača i obezbeđivanju ravnopravne konkurencije među transportnim kompanijama.

Zbog toga su kroz Paket mobilnosti uvedene mere koje uključuju:

  • strožu kontrolu vremena vožnje i odmora,

  • obavezno korišćenje naprednih tahografa,

  • bolje evidentiranje aktivnosti vozača,

  • efikasniji nadzor međunarodnog transporta.

Vozači više neće moći redovan odmor da provode u kabini

Jedna od najvažnijih odredbi evropskog Paketa mobilnosti odnosi se na uslove rada vozača.

Prema pravilima EU, vozači više ne bi trebalo da provode redovan nedeljni odmor u kabinama kamiona. Poslodavci su dužni da im obezbede odgovarajući smeštaj van vozila.

Takođe, vozačima mora biti omogućeno da se vrate kući najmanje jednom u periodu od tri do četiri nedelje, u zavisnosti od rasporeda rada i odmora.

Dodatni troškovi za prevoznike

Ugradnja novih tahografa predstavljaće dodatni trošak za transportne kompanije.

Procene pokazuju da se cena ugradnje kreće između 1.100 i 2.000 evra po vozilu, u zavisnosti od modela i tehničkih zahteva.

Ipak, nadležni smatraju da su bezbednost saobraćaja, zaštita životne sredine i bolji uslovi rada vozača važniji od dodatnih troškova koje će prevoznici imati.

Cilj - bezbedniji i pravedniji transport

Evropska unija godinama pokušava da uspostavi jedinstvena pravila za drumski transport kako bi se sprečilo nelojalno poslovanje i poboljšali uslovi rada profesionalnih vozača.

Nova pravila trebalo bi da doprinesu većoj bezbednosti na putevima, preciznijoj kontroli transporta i ravnopravnijim uslovima poslovanja za prevoznike širom Evrope, dok će vozačima doneti jasnije definisana prava kada su u pitanju odmor i radni uslovi.

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Hrvatska Zakon pravila za vozače

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