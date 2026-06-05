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Objavljeni novi iznosi penzija - danas će mnogima stići primanja u BiH

Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine danas mogu da očekuju isplatu majskih penzija, koje će biti uplaćene putem Jedinstvenog računa trezora FBiH. Mnogi korisnici već proveravaju račune, a posebnu pažnju privlače novi iznosi najnižih penzija koji sada zavise od dužine radnog staža.

Autor:  Dubravka Jovanović
05.06.2026.10:02
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Objavljeni novi iznosi penzija - danas će mnogima stići primanja u BiH
Foto/pixabay
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Majske penzije biće isplaćene u skladu sa odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666,76 KM, zagarantovana 795,74 KM, dok najviša penzija dostiže 3.333,79 KM, prenosi Telegraf.

Nova pravila za penzionere koji su se penzionisali od 2026.

Za građane koji su pravo na penziju ostvarili nakon 1. januara 2026. godine važe drugačija pravila obračuna.

Osnovica za određivanje najniže penzije povećana je na 724,36 KM, što predstavlja rast od 11,26 odsto u odnosu na prethodnu osnovicu od 651,05 KM.

Visina najniže penzije sada zavisi od staža

Prema važećim propisima, iznos najniže penzije određuje se prema broju godina radnog staža.

Najniže penzije prema dužini staža:

  • manje od 20 godina staža - 434,62 KM
  • od 20 do 25 godina staža - 470,83 KM
  • od 25 do 30 godina staža - 507,05 KM
  • od 30 do 35 godina staža - 543,27 KM
  • od 35 do 40 godina staža - 615,71 KM
  • 40 i više godina staža - 688,14 KM

Mnogi danas proveravaju račune

Za veliki broj penzionera svaki dan isplate predstavlja važan datum u mesecu. Troškovi života i dalje rastu, pa mnogi sa posebnom pažnjom prate svaku promenu u penzijskom sistemu i iznosima primanja.

Upravo zato informacije o visini najnižih, zagarantovanih i najviših penzija izazivaju veliko interesovanje među građanima, posebno među onima koji se tek pripremaju za odlazak u penziju.

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Novac penzija Bosna i Hercegovina

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