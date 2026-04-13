Radi se o ulasku koji se pripremao mesecima, a Hrvatska je time postala petnaesto tržište na kojem posluje jedan od najbrže rastućih diskontnih lanaca u Evropi. U planu je i dalje širenje, do kraja godine moglo bi biti otvoreno još nekoliko prodavnica, što ukazuje na ambiciju brzog zauzimanja pozicije na tržištu koje već pokazuje veliku osetljivost na cene.



Kupci su pohrlili u novootvorene prodavnice, jer – ko ne voli kućne potrepštine po povoljnim cenama. Pa čak i ako su lokacije novootvorenih "Action" prodavnica smeštene van gradskih centara.



Za hrvatsko tržište, koje već pokazuje snažan rast diskontnih formata, dolazak "Actiona" znači dodatno zaoštravanje konkurencije u segmentu niskih cena. Kako pišu Filip Staford i Aleksandra Hil za "Fajnenšl Tajms", vlasnik lanca, britanska investiciona kuća "3i Group", priprema sledeći veliki iskorak: ulazak na američko tržište.



Plan je zaista ambiciozan. Action namerava da uloži do 400 miliona evra u otvaranje oko stotinu prodavnica na jugoistoku Sjedinjenih Država do kraja decenije, a prva bi mogla biti otvorena već krajem sledeće godine. Ovde se radi o jednom od najzahtevnijih tržišta za strane trgovce, na kojem su mnogi evropski lanci već pokušali, posrnuli i odustali.



Predsednik "Action" kompanije i izvršni direktor "3i" grupe Sajmon Borouz veruje da može uspeti. Smatra da je model niskih cena i brze rotacije proizvoda već dokazao svoju otpornost u Evropi, posebno u periodu rasta troškova života, te da kompanija ima pravo da pokuša da kapitalizuje taj uspeh i na američkom tržištu.



"Action" je u poslednje dve decenije izrastao u jednog od vodećih evropskih diskontera. Danas ima oko 3500 prodavnica u 15 zemalja i privlači više od 20 miliona kupaca nedeljno. Njegov model se zasniva na izuzetno niskim cenama – više od 90 odsto proizvoda košta manje od pet evra – i velikom obimu prodaje, uz stalno uvođenje novih artikala.



Otkako je "3i" grupa 2011. godine preuzela većinski udeo u kompaniji "Action" za 114 miliona funti, vrednost investicije višestruko je porasla, a akcija kompanije gotovo se deset puta uvećala. Danas "Action" čini oko tri četvrtine investicionog portfolija grupe"3i", što znači da je njegova sudbina direktno vezana za uspeh diskontnog lanca.



Procene same grupe idu toliko daleko da "Action-u" pripisuju vrednost blizu 50 milijardi evra, što bi bilo više od procenjene vrednosti britanskog lanca "Tesco" ili američkog diskontera "Dollar General".



Međutim, poslednjih meseci pokazuje se da taj rast više nije bez rizika. Akcije su snažno pale nakon što je kompanija upozorila na usporavanje potrošnje u Francuskoj, inače najvećem tržištu "Action-a". Novi pad usledio je i nakon najave američke ekspanzije, što sugeriše da investitori sa oprezom gledaju na taj potez.



Čini se da su se investitori s razlogom uplašili. Američko tržište je izuzetno teško za osvajanje. Iako su neki evropski brendovi, poput Inditexa, robne kuće "IKEA" ili "Primark", uspeli da pronađu svoje mesto, mnogi drugi, uključujući "Tesco" i "Marks & Spencer", nisu uspeli.



Konkurencija je izuzetno jaka, a američkim tržištem dominiraju giganti kao što je "Walmart" i "Costo", koji raspolažu ogromnim logističkim i finansijskim kapacitetima. Analitičari upozoravaju da ulazak na takvo tržište zahteva velika ulaganja i dug period bez povrata, piše "Fajnenšl Tajms", uz realan rizik da se kapital brzo potroši bez jasnog rezultata.



Istovremeno, "Action" nastavlja agresivno širenje u Evropi. U planu je čak 4650 novih lokacija, čime bi se postojeća mreža više nego udvostručila. Ali i tu se već vide prvi znaci zasićenja: kompanija očekuje da će rast uporedivih prodaja ove godine biti nešto sporiji nego prošle, dok bi profitne marže trebalo da ostanu stabilne.



A ni Hrvatska nije izolovan eksperiment, već deo šire strategije širenja prema tržištima srednje i istočne Evrope, gde diskontni model ima posebno snažan potencijal. Naime, za hrvatsko tržište, koje već pokazuje snažan rast diskontnih formata, dolazak Actiona znači dodatno zaoštravanje konkurencije u segmentu niskih cena.



Pitanje koje ostaje otvoreno jeste može li isti model, koji očigledno funkcioniše u Evropi, uključujući i Hrvatsku, uspeti i na znatno kompleksnijem američkom tržištu.



Odgovor na to pitanje ujedno će odrediti i buduću vrednost kompanije: da li će Action postati globalni igrač ili će skupi američki iskorak početi da nagriza ono što je do sada bio jedan od najuspešnijih evropskih retail modela.



