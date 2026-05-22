Time je oboren prethodni rekord u prodaji dinja od 5 miliona jena iz 2019. godine, prenosi Kjodo.
Par dinja na aukciji kupila je kompanija Futami Seika, veletrgovac voćem i povrćem, koja ih je potom dalje prodala kompaniji Keio Store, a koja planira da ih izloži u jednom od svojih supermarketa u Tokiju do nedelje.
"Nadam se da će ljudi u Tokiju uživati u ovim dinjama sa Hokaida", rekao je Hirokazu Okubo, šef prodaje kompanije Futami Seika, koji je bio uključen u uspešnu ponudu na veleprodajnoj pijaci u Saporou.
Poznate po svojoj sočnoj narandžastoj pulpi i slatkoći, dinje sorte Jubari se često šalju kao pokloni u Japanu, navodi Kjodo.
Lokalni poljoprivrednici planiraju da ove godine isporuče 3.086 tona dinja u vrednosti od oko 2,12 milijardi jena, a vrhunac berbe očekuje se u junu i julu.
Premijum voće često postiže veoma visoke cene na prvim aukcijama u Japanu, a kupci koriste uspešne ponude u promotivne svrhe.
Dve dinje oborile cenovni rekord - prodate za 31.000 evra
Par takozvanih "premijum" dinja sa japanskog ostrva Hokaido, prodat je danas na aukciji za rekordnih 5,8 miliona jena, što odgovara iznosu od oko 31.000 evra.
