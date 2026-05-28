Prema Zakonu o digitalnim uslugama (DSA), veoma velike onlajn platforme su dužne da pažljivo procene sistemske rizike povezane sa svojim uslugama i da usvoje odgovarajuće mere za ublažavanje tih rizika.

Nesprovođenje odgovarajućih procena rizika - jedan od temelja arhitekture DSA - predstavlja posebno ozbiljno kršenje zakona. Ilegalni proizvodi na platformi Komisija tvrdi da Tema nije pažljivo identifikovala, analizirala i procenila sistemske rizike ilegalnih proizvoda koji se nude na platformi, što nanosi štetu potrošačima u Evropskoj uniji.

"Dokazi kojima raspolaže Komisija sugerišu da je veoma verovatno da će potrošači u EU naići na ilegalne predmete na Temu", saopštila je evropska komisija.

Komisija je saopštila da procena rizika Temu-a za 2024. godinu nije ispunila standarde utvrđene u DSA i da je platforma ozbiljno potcenila rizik od toga koliko često će potrošači u EU verovatno naići na ilegalne predmete.

Komisija je, između ostalog, angažovala nezavisnu organizaciju za testiranje koja je tajno kupovala na Temu-u.

Utvrđeno je da veoma visok procenat odabranih punjača nije prošao osnovne testove bezbednosti, dok je visok procenat testiranih dečjih igračaka predstavljao bezbednosni rizik jer su sadržale hemikalije koje prelaze zakonske granice bezbednosti ili su predstavljale opasnost od gušenja zbog odvojivih delova.

Temu sada ima rok do 28. avgusta 2026. da podnese akcioni plan Komisiji, kako je propisano članom 75. Zakona o digitalnim uslugama, piše tportal.

Plan mora da sadrži mere za otklanjanje kršenja obaveza procene rizika. Odbor za digitalne usluge će zatim imati mesec dana od prijema plana da izda svoje mišljenje, a Komisija će potom imati još mesec dana da donese konačnu odluku i odredi razuman rok za sprovođenje.

Nepoštovanje odluke o nepoštovanju može dovesti do dodatnih periodičnih kazni pored 200 miliona evra, kaže Komisija.

