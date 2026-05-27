Neobična licitacija u BiH - prodaju lame zaplenjene bez dokumentacije

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine donela je odluku o direktnoj prodaji tri životinje vrste lama alpaka, koje su prošlog meseca zaplenjene na granici sa Srbija zbog nedostatka veterinarsko-zdravstvene dokumentacije.

Autor:  Nina Stojanović
27.05.2026.17:00
Lame zaplenjene na granici sa Srbijom

Kako je saopšteno, reč je o životinjama starosti između tri i šest meseci, koje se trenutno nalaze na imanju u Zvornik, u ulici Novo Selo bb.

Prodaja je zakazana za 28. maj u Regionalnom centru Tuzla UIO BiH, u ulici Mitra Trifunovića Uče 161, sa početkom u 14 časova.

Domaćin rasprodaje sve krave - gasi se još jedna porodična farma u BiH, više o tome pročitajte OVDE

Ponude zainteresovanih kupaca dostavljaju se u zatvorenoj koverti najkasnije do 28. maja u 13.30 časova i moraju da sadrže predmet ponude i ponuđenu cenu.

Ko može da učestvuje na licitaciji

Pravo učešća imaju isključivo pravna lica, uz obavezno predočenje lične karte ili pasoša, odnosno punomoćja za zastupanje.

U oglasu je posebno navedeno:

"Lica zaposlena u Upravi za indirektno oporezivanje, kao i njihovi srodnici do trećeg kolena linijskog ili tazbinskog krvnog srodstva ne mogu biti ponuđači."
Neobičan slučaj na granici

Lame alpake zaplenjene su prošlog meseca na graničnom prelazu sa Srbijom jer za njih nije postojala potrebna veterinarsko-zdravstvena dokumentacija.

Slučaj je izazvao pažnju javnosti zbog neuobičajenog pokušaja transporta egzotičnih životinja preko granice bez odgovarajućih papira.

(Izvor: Klix, Avaz)

