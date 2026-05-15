U tom kontekstu posebno privlači pažnju oglas koji se trenutno pojavio na tržištu nekretnina: kamena kuća udaljena samo 200 metara od mora, po ceni od 83.000 evra.

Rast cena nekretnina na obali

Hrvatsko tržište nekretnina godinama beleži stalan rast cena. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u prvom kvartalu 2025. godine cene stambenih objekata porasle su za 13,1% na godišnjem nivou.



Na obali je situacija još izraženija. U Splitu i Dubrovniku cena kvadrata se već približava 4.000 evra, dok su prosečne tražene cene u Hrvatskoj u novembru 2025. godine dostigle oko 3.754 evra po kvadratnom metru.



Zbog toga je ovakav oglas prava retkost na tržištu.

Kuća na ostrvu Susak

Radi se o nekretnini na ostrvu Susak, jedinom pravom peščanom ostrvu na Jadranu, poznatom po miru i životu bez automobila. Na Susku nema asfaltiranih puteva ni motornih vozila – sve se odvija peške, u sporijem i jednostavnijem ritmu života.



Kuća ima 45 kvadratnih metara, kamene zidove i otvoren raspored u prizemlju, što prostoru daje osećaj prostranosti i svetlosti. Na spratu se nalazi spavaći deo. Nekretnina je potpuno nameštena i useljiva odmah, bez dodatnih ulaganja.

Tržišni kontekst

Oko 90 odsto stranih državljana koji kupuju nekretnine u Hrvatskoj odlučuje se za jednu od pet primorskih županija, gde stranci učestvuju u oko 35 odsto svih transakcija. Kako su to uglavnom kupci veće kupovne moći, cene na obali rastu brže nego u ostatku zemlje, a domaćim kupcima dostupnost je sve manja.



U takvom okruženju, kamena kuća ispod 100.000 evra blizu mora postaje izuzetak.

Lokacija i uslovi

Nekretnina ima urednu dokumentaciju i prvog vlasnika, što znatno olakšava kupovinu, jer starije kuće na ostrvima često imaju neuređene vlasničke odnose.

Bez terase, ali blizu mora

Kuća nema terasu ni dvorište, ali je udaljena oko 200 metara od mora. Na Susku se, zbog načina života, većina vremena provodi napolju, pa nedostatak terase mnogi ne vide kao veliki minus.



Trend bekstva iz gradova, koji je dodatno ubrzan tokom pandemije, i dalje traje. Sve više ljudi traži mir, prostor i prirodu, ali i pristupačnije nekretnine.



Susak je specifičan izbor – daleko od urbanog života, ali za one koji žele tišinu i autentičnost, ova kuća predstavlja retku i pristupačnu priliku za život na Jadranu, piše Dnevno.



Kuća se nalazi u donjem selu, u blizini glavnog trga, prodavnice i lokalnih kafića. Priključena je na struju i vodu, a kupatilo ima WC i odvod sa mogućnošću ugradnje tuša.



